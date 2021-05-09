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Giriş Tarihi: 9.5.2021 09:44

Alanyaspor'da Marafona 35 yaşına girdi

MEHMET AL
Alanyaspor'da Marafona 35 yaşına girdi

, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına dün akşam Zimbitlik Cengiz Aydoğan tesislerinde antrenmam öncesi 35 yaşına giren kaleci Marafona için doğum günü pastası kesildi.

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü saat:20:30'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Aytemiz Alanyaspor Zimbitlik Cengiz Aydoğan Tesislerinde.Antrenman öncesi, 35 yaşına giren kaleci Marafona için doğum günü kutlaması yapıldı.Marafona yaş günü pastasını Tzavellas ile birlikte kesti.

Tzavella pastayı Marafona'ya ikram etti. Takım kutlamanın ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde yapılan antrenmana ısınma çalışmaları ile başladı. Daha sonra iki grup halinde dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel çalışmayla sürdürdü. Antrenman, gruplar halinde yapılan ayak tenisiyle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını bu gün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Alanyaspor'da Marafona 35 yaşına girdi
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