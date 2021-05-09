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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Arda boşa çıktı!

Arda boşa çıktı!

Yıldız futbolcunun kontratındaki opsiyonun devreye girmesi için 22 maça 11’de başlaması gerekiyordu. Ancak bu ihtimal dün sona erdi

Sözleşmesinde +1 yıllık opsiyon bulunan Arda Turan'ın ilk 11'de 22 maç sayısına ulaşması gerekiyordu. Bu sezon 19 kez 11'de sahaya çıkan 34 yaşındaki yıldız, derbide kulübede oturunca sözleşmesindeki opsiyon devre dışı kaldı. Yeni seçilecek yönetim, Arda'nın Galatasaray'daki geleceğine karar verecek. Fatih Terim, sonradan oyuna giren ve golünü atan Arda için "Onun sözleşmesi gönülden. Galatasaray'da devam etmesini isterim" dedi. Tecrübeli oyuncu, dün İspanyol gazetesi Marca'ya verdiği röportajda, "Bugün sahada Galatasaray için oynamasam bile takımımı tribünden taraftar olarak desteklerdim. Bu yüzden, burada olduğum her saniye benim için özel" ifadelerini kullandı.

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Arda boşa çıktı!
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