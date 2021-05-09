Arda boşa çıktı!

Sözleşmesinde +1 yıllık opsiyon bulunan Arda Turan'ın ilk 11'de 22 maç sayısına ulaşması gerekiyordu. Bu sezon 19 kez 11'de sahaya çıkanYeni seçilecek yönetim, Arda'nın Galatasaray'daki geleceğine karar verecek. Fatih Terim, sonradan oyuna giren ve golünü atan Arda içindedi. Tecrübeli oyuncu, dün İspanyol gazetesi Marca'ya verdiği röportajda, "Bugün sahada Galatasaray için oynamasam bile takımımı tribünden taraftar olarak desteklerdim. Bu yüzden, burada olduğum her saniye benim için özel" ifadelerini kullandı.