Arda boşa çıktı!

Yıldız futbolcunun kontratındaki opsiyonun devreye girmesi için 22 maça 11’de başlaması gerekiyordu. Ancak bu ihtimal dün sona erdi
Sözleşmesinde +1 yıllık opsiyon bulunan Arda Turan'ın ilk 11'de 22 maç sayısına ulaşması gerekiyordu. Bu sezon 19 kez 11'de sahaya çıkan 34 yaşındakiyıldız, derbide kulübede oturuncasözleşmesindeki opsiyon devredışı kaldı. Yeni seçilecek yönetim, Arda'nın Galatasaray'daki geleceğine karar verecek. Fatih Terim, sonradan oyuna giren ve golünü atan Arda için "Onun sözleşmesi gönülden.Galatasaray'da devam etmesiniisterim" dedi. Tecrübeli oyuncu, dün İspanyol gazetesi Marca'ya verdiği röportajda, "Bugün sahada Galatasaray için oynamasam bile takımımı tribünden taraftar olarak desteklerdim. Bu yüzden, burada olduğum her saniye benim için özel" ifadelerini kullandı.