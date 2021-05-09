Aslan zirveyi ateşe verdi

İLK MAÇI 2-0 KAYBEDEN G.SARAY 3-1 KAZANINCA İKİLİ AVERAJ DA EŞİTLENDİSARI-KIRMIZILILAR Beşiktaş'a karşı 9 yıl sonra yine 3 gol atabildi. Kartal'ı en sonG.Saray 9 yıl aradan sonra üç gollü galibiyete imzasını attı.GALATASARAY adına penaltıdan ağları bulan Radamel Falcao, beyaz noktadan kaçırmıyor!Radamel Falcao, G.Saray forması ile de Beşiktaş ağlarını sarsarak 4'te 4 yaptı. Daha önce Avrupa kupalarında Beşiktaş filelerini Porto, Atletico Madrid ve Monaco ile havalandıran Kolombiyalı yıldız bu kez Galatasaray ile boş geçmedi.