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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Aslan zirveyi ateşe verdi

Aslan zirveyi ateşe verdi

ile öne geçen sarı-kırmızılılara yanıt ’dan geldi. Falcao penaltıdan ağları buldu, 76’da ikili averaj için en kritik golü atıp sahada alkışlanan tarafın G.Saray olmasını sağladı

İLK MAÇI 2-0 KAYBEDEN G.SARAY 3-1 KAZANINCA İKİLİ AVERAJ DA EŞİTLENDİ

9 YILLIK HASRET BİTTİ
SARI-KIRMIZILILAR Beşiktaş'a karşı 9 yıl sonra yine 3 gol atabildi. Kartal'ı en son 2012 yılının şubat ayında 3-2 mağlup eden G.Saray 9 yıl aradan sonra üç gollü galibiyete imzasını attı.

PENALTI CANAVARI
GALATASARAY adına penaltıdan ağları bulan Radamel Falcao, beyaz noktadan kaçırmıyor! Kolombiyalı yıldız bu sezon penaltıdan 5. golünü kaydederken sarı-kırmızılı forma altında 7. penaltısında da boş geçmedi.

4 TAKIMLA KARTAL'I AVLADI
Radamel Falcao, G.Saray forması ile de Beşiktaş ağlarını sarsarak 4'te 4 yaptı. Daha önce Avrupa kupalarında Beşiktaş filelerini Porto, Atletico Madrid ve Monaco ile havalandıran Kolombiyalı yıldız bu kez Galatasaray ile boş geçmedi.

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Aslan zirveyi ateşe verdi
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