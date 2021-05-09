Aslan zirveyi ateşe verdi

Ryan Babel ile öne geçen sarı-kırmızılılara yanıt Rachid Ghezzal’dan geldi. Falcao penaltıdan ağları buldu, Arda Turan 76’da ikili averaj için en kritik golü atıp sahada alkışlanan tarafın G.Saray olmasını sağladı
İLK MAÇI 2-0 KAYBEDEN G.SARAY 3-1 KAZANINCA İKİLİ AVERAJ DA EŞİTLENDİ
9 YILLIK HASRET BİTTİ
SARI-KIRMIZILILAR Beşiktaş'a karşı 9 yıl sonra yine 3 gol atabildi. Kartal'ı en son 2012yılının şubat ayında 3-2 mağlupeden G.Saray 9 yıl aradan sonra üç gollü galibiyete imzasını attı.
PENALTI CANAVARI
GALATASARAY adına penaltıdan ağları bulan Radamel Falcao, beyaz noktadan kaçırmıyor! Kolombiyalı yıldız busezon penaltıdan 5. golünükaydederken sarı-kırmızılıforma altında 7.penaltısında da boşgeçmedi.
4 TAKIMLA KARTAL'I AVLADI
Radamel Falcao, G.Saray forması ile de Beşiktaş ağlarını sarsarak 4'te 4 yaptı. Daha önce Avrupa kupalarında Beşiktaş filelerini Porto, Atletico Madrid ve Monaco ile havalandıran Kolombiyalı yıldız bu kez Galatasaray ile boş geçmedi.