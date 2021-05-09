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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Aslantepe’ye VAR kuruldu

Aslantepe’ye VAR kuruldu

Bütün maçlar aynı gün ve aynı saatte oynandığı için Riva’daki VAR odaları doldu. TFF, VAR hakemi için Türk Telekom’da özel bir sistem oluşturdu

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem olarak görev yapan Mete Kalkavan, mücadeleyi Türk Telekom Stadı'ndan takip etti. Normal şartlarda VAR'da görev yapan hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri'ndeki VAR odalarından karşılaşmaları izliyordu. Ancak dün tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynanması nedeniyle Riva'daki VAR odaları doldu. Mete Kalkavan için Türk Telekom Stadı'nda özel bir sistem kuruldu. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı ile Galatasaray'ın Babel'le bulduğu ilk gol VAR kararları sonrası geldi.

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Aslantepe’ye VAR kuruldu
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