CANLI | TFF 1. Lig puan durumu! TFF 1. Lig fikstürü ve puan durumu sıralaması nasıl? İşte güncel puan durumu

TFF 1. Lig bugün nefes kesen maçlara sahne olacak. Zirve mücadelesinde aynı puana sahip 3 takımdan Adana Demir, Giresunspor ve Samsunspor'dan ikisi direkt olarak Süper Lig'e çıkacak. Bugünkü maçların sonuçlarına göre Altınordu ve Keçiören takımlarından bir tanesinin Play-Off'a girmesi kesinleşecek. İşte heyecan dolu anlara sahne olması beklenen 34. Hafta TFF 1. Lig fikstürü ve puan durumu sıralaması…