Emre Belözoğlu'ndan maçı çeviren hamle! Hikmet Karaman'dan flaş itiraf...

Her 3 puanın her takıma ciddi para kazandırdığını belirten Ali Koç, dolayısıyla her takımın sahaya çıktığı zaman korakor mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun maç sırasındaki müdahalesi ve lig sonunda da Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'nin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine de Ali Koç, şunları dile getirdi: