Emre Belözoğlu'ndan maçı çeviren hamle! Hikmet Karaman'dan flaş itiraf...

Fakat ikinci yarıda oyuncularımın isteği, arzusu, enerjisi, sahaya koymuş oldukları Fenerbahçelilik duruşuyla çok net bir oyun ortaya koydular. 8-9 çok net pozisyona girdik. Değerlendirdiklerimiz oldu, değerlendiremediklerimiz oldu. Bugünün gerçekten bizim adımıza çok önemli bir galibiyet olduğunu söylemek istiyorum. Tüm camiayı ayağa kaldıracak ve aynı zamanda yeni hedeflere hayallere ulaştırabilecek kadar ciddi sinerji oluşturduğunu düşünüyorum sahadaki oyuncularımızın vermiş olduğu özveriyle. Onların hepsine teker teker teşekkür ediyorum. İnşallah Fenerbahçemiz'in yolu açık. Çok güzel günler olacak. Biz çok büyük cümleler kullanmadık. Sadece sezon sonuna kadar elimizden gelen bütün mücadeleyi ve sonuna kadar bu işi taşıyacağımızı söylemiştik. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.



"PERFORMANSIMI FENERBAHÇE CAMİASI DEĞERLENDİRSİN"

Teknik Direktörlük kariyeriyle alakalı gelen soruya yanıt veren Belözoğlu, "Kendi performansımı büyük Fenerbahçe camiası ve taraftarı değerlendirsin isterim. Ben elimden geldiğince sahadaki göstermiş olduğum özveriyi, inancı, sahanın kenarında da şu an bana verilen görev itibarıyla da göstermeye çalışıyorum. Allah da gerçekten skorlarla bizle beraber. Bu anlamda da çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. İnşallah devamı gelir" şeklinde konuştu.





"SONUNA KADAR YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Hayatta tesadüflere inanmadığını belirten Belözoğlu, "Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor ve kadere etki ediyor. Zaten inandığınız yolda yürümek ve bir şekilde kader kapılarının açılması için de mücadele etmek ve istemek gerekiyor. Bugün Fenerbahçe takımı maçın ikinci yarısında bunu net şekilde herkese gösterdi. Sonuna kadar da yoluna devam edeceğini herkese hissettirdi. Taraftarlarımıza, camiamıza bu anlamda ciddi anlamda bir motivasyon ve mutluluk verdiklerini düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.