Emre Belözoğlu'ndan maçı çeviren hamle! Hikmet Karaman'dan flaş itiraf...

Süper Lig'de Fenerbahçe'de Valencia'nın son saniyelerde attığı golle zorlu Ankaragücü deplasmanından 3 puanla döndü ve puanını 79'a çıkararak Galatasaray'a mağlup olan lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye indirmiş oldu.
BELÖZOĞLU'DAN MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN HAMLE
Maçta Emre Belözoğlu, 1-0 geriye düştükten sonra önemli bir hamlede bulunarak maçın gidişatını değiştirdi. 35. dakikada Mert Hakan'ı oyundan Emre Belözoğlu, sağ bekte oynayan Ozan Tufan'ı orta sahaya çekti. Oyuna giren Gökhan Gönül ise sağ beke görev yerine geçti. Bu değişiklikten sonra Fenerbahçe orta sahada daha dirençli hale geldi.
Bu değişiklikten sonra ataklarını artıran Fenerbahçe Ozan Tufan ile 41. dakikada skoru 1-1'e getirdi soyuna odasına bu beraberlikle gidildi. İkinci yarıda baskılı oyunuyla ataklar bulan Fenerbahçe Valencia'nın 90+6. dakikada attığı kafa golüyle Fenerbahçe'ye altın değerinde bir 3 puan getirdi.
MAÇ SONRASI HİKMET KARAMAN'DAN EMRE BELÖZOĞLU'NUN HAMLESİNE İTİRAF
Maç sonu basın toplantısında konuşan Hikmet Karaman, ilk 30 dakika çok iyi oynadıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"GÖKHAN'IN OYUNA GİRMESİ GOLÜ GETİRDİ"
"Golü attıktan sonra çok net gol pozisyonlarımız var. Ozan'ın sağ bekten orta sahaya gelmesi, Gökhan'ın oyuna girmesi golü getirdi. Mutlaka o dakikalarda ikinciyi atmamız gerektiğini düşündüm. Alper bu maçta ligin kahramanı olabilirdi, güzel gol attı, biraz şansızdı. İkinci yarı oyunu kontrol etmek istedik, İbrahim sakatlandı. Uzatma dakikalarında 3 stoperle merkezi kapatalım dedik, oyunun bize dönmesi gerekiyordu. Fenerbahçe defansının arkasına sarkmalıydık.
"SON 3 MAÇA BAKIYORUM, 85, 88 VE 90+6'DA GOLLER YEMİŞİZ"
Maalesef yediğimiz golde içeride fazla olmamıza rağmen pozisyon olarak iki stoperimizde yanlış yerde durdu. Fevkalade üzgünüz. Son 3 maça bakıyorum 85, 88, 90+6'da golleri yemişiz. İki finali de almak zorundayız. Oyunun uzatma bölümlerine çok dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla fazla söylenecek bir şey yok. Ayağa kalkıp Kasımpaşa maçını kazanmalıyız."
Ligde kalmak için 4 puanın yetip yetmeyeceğini ve oyunun sonuna eklenen 7 dakikayı değerlendiren Karaman, "4 puan diğer takımların alacağı sonuca bağlı. Haftaya kazanırsak 41 puan yapacağız finale kalacağız. Uzatma dakikalarına bakıyorum. Denizlispor maçı oynadık, kalecileri yerden kalkmadı 5 dakikayı zor verdi hakem.
HİKMET KARAMAN'DAN UZATMA DAKİKASINA TEPKİ
Mağlup olduktan sonra 'Niye 7 dakika?' demek istemiyorum. Kalecimiz sakatlanınca öyle demiştir 7 dakika diye ama olmazdı. Aslında bu 7 dakika lehimizeydi. Fenerbahçe baskı kurunca golü bizim iki pas yaparak atmamız lazımdı. Alper ve İbrahim'in oyundan çıkması adımıza büyük şansızlık. Dolayısıyla fevkalade üzüntülüyüz. Oynadığımız oyun asla puanlara yansımıyor" ifadelerini kullandı.
"Emre hocanın performansından son derece memnunuz"
Fenerbahçe Başkanı Koç, şampiyonluk için sonuna kadar iddialarını sürdüreceklerini dile getirerek, "Hiç bir algı manipülasyon yapmadan, maçlardan önce hakemleri hedef tahtasına koymadan, rakibimiz çok çetin oynamış, sert oynamış muhabbeti yapmadan... İşte Alanyaspor da bize kora kor oynadı, Erzurumspor da ikinci yarıda nasıl oynadığını gördünüz. Burada Ankaragücü de nasıl oynadı, rekabetin güzelliği de bu, ligin güzelliği de bu." değerlendirmesinde bulundu.
Her 3 puanın her takıma ciddi para kazandırdığını belirten Ali Koç, dolayısıyla her takımın sahaya çıktığı zaman korakor mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun maç sırasındaki müdahalesi ve lig sonunda da Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'nin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine de Ali Koç, şunları dile getirdi:
"Emre hocanın performansından son derece memnunuz, sahaya yansıdığını görüyorsunuz. Sahada bir inanç var, arzu var, birlik beraberlik var. Sonuna kadar mücadele var, keşke bu daha önce de olsaydı, yani hoca değişikliğine gerek olmadan ama Emre hocanın, kaptanımızın bugüne kadarki performansından memnunuz. Bundan sonrası ne olur, lig bitince oturacağız bakacağız, konuşacağız. Şu an bizim tek bir odak noktamız var o da son 2 maçı alıp, rakiplerimizin sonuçlarını beklemek."
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN MAÇ SONU AÇIKLAMASI: BU TARZ GOLLER TESADÜFİ OLMUYOR
MKE Ankaragücü'nü son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor ve kadere etki ediyor. Zaten inandığınız yolda yürümek ve bir şekilde kader kapılarının açılması için de mücadele etmek ve istemek gerekiyor" dedi.
Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Öncelikle mübarek Kadir Gecesi'nin İslam alemine hayırlar getirmesini, ülkemize barış, huzur getirmesini, dünyanın farklı farklı yerlerinde zulüm gören Müslümanlara huzur, barış getirmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bizim için maçtan önce söylemiştim olmazsa olmaz kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibimiz için de keza aynı şekilde öyleydi. Maçın ilk yarısı itibarıyla senenin en kötü ilk yarısı olabilir Fenerbahçemiz adına. Bu anlamda rakibe pozisyon verdik sadece 2 kere şut atabildik. Bizim için ciddi anlamda hayal kırıklığı olan bir ilk yarıydı.
Fakat ikinci yarıda oyuncularımın isteği, arzusu, enerjisi, sahaya koymuş oldukları Fenerbahçelilik duruşuyla çok net bir oyun ortaya koydular. 8-9 çok net pozisyona girdik. Değerlendirdiklerimiz oldu, değerlendiremediklerimiz oldu. Bugünün gerçekten bizim adımıza çok önemli bir galibiyet olduğunu söylemek istiyorum. Tüm camiayı ayağa kaldıracak ve aynı zamanda yeni hedeflere hayallere ulaştırabilecek kadar ciddi sinerji oluşturduğunu düşünüyorum sahadaki oyuncularımızın vermiş olduğu özveriyle. Onların hepsine teker teker teşekkür ediyorum. İnşallah Fenerbahçemiz'in yolu açık. Çok güzel günler olacak. Biz çok büyük cümleler kullanmadık. Sadece sezon sonuna kadar elimizden gelen bütün mücadeleyi ve sonuna kadar bu işi taşıyacağımızı söylemiştik. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.
"PERFORMANSIMI FENERBAHÇE CAMİASI DEĞERLENDİRSİN"
Teknik Direktörlük kariyeriyle alakalı gelen soruya yanıt veren Belözoğlu, "Kendi performansımı büyük Fenerbahçe camiası ve taraftarı değerlendirsin isterim. Ben elimden geldiğince sahadaki göstermiş olduğum özveriyi, inancı, sahanın kenarında da şu an bana verilen görev itibarıyla da göstermeye çalışıyorum. Allah da gerçekten skorlarla bizle beraber. Bu anlamda da çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. İnşallah devamı gelir" şeklinde konuştu.
"SONUNA KADAR YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Hayatta tesadüflere inanmadığını belirten Belözoğlu, "Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor ve kadere etki ediyor. Zaten inandığınız yolda yürümek ve bir şekilde kader kapılarının açılması için de mücadele etmek ve istemek gerekiyor. Bugün Fenerbahçe takımı maçın ikinci yarısında bunu net şekilde herkese gösterdi. Sonuna kadar da yoluna devam edeceğini herkese hissettirdi. Taraftarlarımıza, camiamıza bu anlamda ciddi anlamda bir motivasyon ve mutluluk verdiklerini düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.