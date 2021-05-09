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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Erzurumspor umut tüketti

Erzurumspor umut tüketti
BB Erzurumspor, azalan Süper Lig'de kalma umutlarını sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak iyice tüketti. Ligde kalma mücadelesi veren diğer rakiplerinin iki maçı varken, son haftayı bay geçecek olan Dadaşlar karşısında Kasımpaşa'ya belki de Süper Lig'de kalma bileti olan golü 67'nci dakikada Kevin Varga attı. Konuk ekipten Luckassen 79'da ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Erzurum'da Hasan Hatipoğlu 87'de de kırmızı kart gördü. 37 puanda kalan Erzurumspor salı günü Alanyaspor deplasmanına çıkacak. 43 puana yükselen Kasımpaşa ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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Erzurumspor umut tüketti
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