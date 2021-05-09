Erzurumspor umut tüketti

BB Erzurumspor, azalan Süper Lig'de kalma umutlarını sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak iyice tüketti. Ligde kalma mücadelesi veren diğer rakiplerinin iki maçı varken,karşısında Kasımpaşa'ya belki de Süper Lig'de kalma bileti olan golüKonuk ekipten Luckassen 79'da ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Erzurum'da Hasan Hatipoğlu 87'de de kırmızı kart gördü.43 puana yükselen Kasımpaşa ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.