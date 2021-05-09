Erzurumspor umut tüketti

BB Erzurumspor, azalan Süper Lig'de kalma umutlarını sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak iyice tüketti. Ligde kalma mücadelesi veren diğer rakiplerinin iki maçı varken, son haftayı bay geçecekolan Dadaşlar karşısında Kasımpaşa'ya belki de Süper Lig'de kalma bileti olan golü 67'nci dakikada Kevin Varga attı. Konuk ekipten Luckassen 79'da ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Erzurum'da Hasan Hatipoğlu 87'de de kırmızı kart gördü. 37puanda kalan Erzurumspor salı günüAlanyaspor deplasmanına çıkacak. 43 puana yükselen Kasımpaşa ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.