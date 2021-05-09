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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Gençler’in işi mucizeye kaldı

Gençler’in işi mucizeye kaldı
LİGİN son sırasındaki Denizlispor'un üstünde yer alan ve küme düşme tehlikesini ensesinde hisseden Gençlerbirliği, dün de umduğunu bulamadı ve Fatih Karagümrük'e 5-1 mağlup oldu. İstanbul ekibinin gollerini 8. dakikada Ervin Zukanovic, 17'de Borini, 60 ve 76'da Ndao ile 88'de penaltıdan Lens kaydetti. Gençler'in tek golü 90'da İlker Karakaş'tan geldi. Başkent temsilcisi lige tutunmak için Kayserispor, Ankaragücü ve Erzurumspor'un kayıplarını bekleyecek. Kendisinin de hem Göztepe hem de Trabzonspor'u yenmesi gerekiyor.

3 MAÇTA TAM 10 GOL YEDİ
GENÇLERBIRLIĞI ligde son 8 maçında sadece 1 galibiyet alabilirken, kalesinde de 10 tanesi son üç maçta olmak üzere 19 gol gördü.

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Gençler’in işi mucizeye kaldı
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