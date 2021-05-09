Gençler’in işi mucizeye kaldı

LİGİN son sırasındaki Denizlispor'un üstünde yer alan ve küme düşme tehlikesini ensesinde hisseden Gençlerbirliği, dün de umduğunu bulamadı ve Fatih Karagümrük'e 5-1 mağlup oldu. İstanbul ekibinin gollerini8. dakikada Ervin Zukanovic, 17'deBorini, 60 ve 76'da Ndao ile 88'depenaltıdan Lens kaydetti. Gençler'intek golü 90'da İlker Karakaş'tangeldi. Başkent temsilcisi lige tutunmak için Kayserispor, Ankaragücü veErzurumspor'un kayıplarını bekleyecek.Kendisinin de hem Göztepe hemde Trabzonspor'u yenmesi gerekiyor.
3 MAÇTA TAM 10 GOL YEDİ
GENÇLERBIRLIĞI ligde son 8 maçında sadece 1 galibiyet alabilirken, kalesinde de 10 tanesi son üç maçta olmak üzere 19 gol gördü.