Gençler’in işi mucizeye kaldı

LİGİN son sırasındaki Denizlispor'un üstünde yer alan ve küme düşme tehlikesini ensesinde hisseden Gençlerbirliği, dün de umduğunu bulamadı ve Fatih Karagümrük'e 5-1 mağlup oldu.Başkent temsilcisi lige tutunmak içinligde son 8 maçında sadece 1 galibiyet alabilirken, kalesinde de 10 tanesi son üç maçta olmak üzere 19 gol gördü.