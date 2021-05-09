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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Hakem 3. gole direkt etki etti

Hakem 3. gole direkt etki etti

: “Çakır takdir haklarını rakipten yana kullandı. , herkese ve her şeye rağmen, yıka yıka buraya geldi. 4 puan bize yetiyor. Şampiyon olacağız.”

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi… Özellikle Çakır'ın yedikleri 3. gole direkt etki ettiğini belirten Kocadağ, "Cüneyt Çakır takdir haklarını rakipten yana kullandı. Maça tesir etti. Beşiktaş, herkese ve her şeye rağmen buraya geldi. Planlara karşı geldi. Hepsini yıka yıka geldi. Son 2 maçta da kazanıp şampiyonluğu alacağız. Belki de çok daha önce bu işi bitirebilirdik. Nasip böyleymiş. Benim hiçbir endişem yok, taraftarımızın da olmasın. Bizim takımımız, iki maçı da alacak güçte. 4 puan bize yetiyor. Belki rakiplerimiz kaybeder, biz daha azı ile bile şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.

ABOUBAKAR'DA FARKLI BİR ŞEY ARANMASIN!
"Aboubakar'ın oynamama sebebi sözleşmeyle ilgili değil. Son yapılan tetkikte MR'ında sağlık kurulumuz sıkıntı gördü. Oynaması için kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Oyuncu ağrım var diyor ve MR'da bu çıkıyorsa, bunda farklı bir şey aramamız abes olur."

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Hakem 3. gole direkt etki etti
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