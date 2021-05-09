Hakem 3. gole direkt etki etti

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi… Özellikle Çakır'ın yedikleri 3. gole direkt etki ettiğini belirten Kocadağ, "Cüneyt Çakır takdir haklarını rakipten yana kullandı. Maça tesir etti. Beşiktaş, herkese ve her şeye rağmen buraya geldi. Planlara karşı geldi. Hepsini yıka yıka geldi.Nasip böyleymiş. Benim hiçbir endişem yok, taraftarımızın da olmasın. Bizim takımımız, iki maçı da alacak güçte. 4 puan bize yetiyor.ifadelerini kullandı."Aboubakar'ın oynamama sebebi sözleşmeyle ilgili değil. Son yapılan tetkikte MR'ında sağlık kurulumuz sıkıntı gördü. Oynaması için kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Oyuncu ağrım var diyor ve MR'da bu çıkıyorsa, bunda farklı bir şey aramamız abes olur."