İmparator!

Fransa Ligue 1'de lejyonerlerimizönderliğindeşampiyonluğa yürüyen Lille'in önceki günLens'i 3-0 yendiği karşılaşmaya Burak Yılmaz, ikigolle damga vurdu. Lille taraftarlarının sevgilisiolan 35 yaşındaki futbolcunun uzaktan attığıgol, uzun süre jenerikleri süsleyecek. Fransa'dagündeme oturan Burak için Lille Belediyeside, Twitter hesabından,ifadesini kullandı.Bu sezon 15. golüne imza atan 'Kral'için Fransa basını şu başlıkları attı:Lens ile oynanan derbide 2 gol atan Burak, özellikle ikinci golünde izleyenlere adeta şapka çıkarttı. 35 yaşındaki milli futbolcunun fazla kullanmadığı sol ayağıyla 29 metreden golünün 95 km/s hızla gittiği izleyicilere duyuruldu.ALMANYA Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund'un, Leipzig'i 3-2 mağlup etmesinin ardından lider Bayern Münih şampiyonluğu garantiledi. Üst üste 9, toplamda da 31. şampiyonluğuna ulaşan Bayern, akşam ise rahat çıktığı mücadelede Mönchengladbach'ı 6-0 mağlup etti ve sürprize izin vermedi.Kuzeyin İmparatoruBurak Lens'i nakavt etti'Lokomotif Türk'Lokomotifin adı BurakLille'in en iyi transferiTeşekkürler Burak