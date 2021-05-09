İmparator!

Fransa’da bitime 2 hafta kala Burak Yılmaz, lider Lille’i şampiyonluğa koşturuyor. Fransız basını da Kral’ı “Kuzeyin İmparatoru” ilan etti
Fransa Ligue 1'de lejyonerlerimiz (BurakYılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik) önderliğindeşampiyonluğa yürüyen Lille'in önceki günLens'i 3-0 yendiği karşılaşmaya Burak Yılmaz, ikigolle damga vurdu. Lille taraftarlarının sevgilisiolan 35 yaşındaki futbolcunun uzaktan attığıgol, uzun süre jenerikleri süsleyecek. Fransa'dagündeme oturan Burak için Lille Belediyeside, Twitter hesabından, "Böyle devam ederseBurak'ın heykelini dikeceğiz" ifadesini kullandı.Bu sezon 15. golüne imza atan 'Kral'için Fransa basını şu başlıkları attı:
TOP 95 KİLOMETRE HIZLA KALEYE GİTTİ
Lens ile oynanan derbide 2 gol atan Burak, özellikle ikinci golünde izleyenlere adeta şapka çıkarttı. 35 yaşındaki milli futbolcunun fazla kullanmadığı sol ayağıyla 29 metreden golünün 95 km/s hızla gittiği izleyicilere duyuruldu.
BUNDESLİGA'DA ŞAMPİYON ÜST ÜSTE 9. KEZ B.MÜNİH
ALMANYA Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund'un, Leipzig'i 3-2 mağlup etmesinin ardından lider Bayern Münih şampiyonluğu garantiledi. Üst üste 9, toplamda da 31. şampiyonluğuna ulaşan Bayern, akşam ise rahat çıktığı mücadelede Mönchengladbach'ı 6-0 mağlup etti ve sürprize izin vermedi.
KRAL BURAK MANŞETLERDE L'Equipe: Kuzeyin İmparatoru France Football: Burak Lens'i nakavt etti Le Parisien: 'Lokomotif Türk' Le Monde: Lokomotifin adı Burak Le Figaro: Lille'in en iyi transferi RMC Sports: Teşekkürler Burak