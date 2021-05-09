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Giriş Tarihi: 9.5.2021

İmparator!

İmparator!

Fransa’da bitime 2 hafta kala Burak Yılmaz, lider Lille’i şampiyonluğa koşturuyor. Fransız basını da Kral’ı “Kuzeyin İmparatoru” ilan etti

Fransa Ligue 1'de lejyonerlerimiz (Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik) önderliğinde şampiyonluğa yürüyen Lille'in önceki gün Lens'i 3-0 yendiği karşılaşmaya Burak Yılmaz, iki golle damga vurdu. Lille taraftarlarının sevgilisi olan 35 yaşındaki futbolcunun uzaktan attığı gol, uzun süre jenerikleri süsleyecek. Fransa'da gündeme oturan Burak için Lille Belediyesi de, Twitter hesabından, "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini dikeceğiz" ifadesini kullandı. Bu sezon 15. golüne imza atan 'Kral' için Fransa basını şu başlıkları attı:

TOP 95 KİLOMETRE HIZLA KALEYE GİTTİ
Lens ile oynanan derbide 2 gol atan Burak, özellikle ikinci golünde izleyenlere adeta şapka çıkarttı. 35 yaşındaki milli futbolcunun fazla kullanmadığı sol ayağıyla 29 metreden golünün 95 km/s hızla gittiği izleyicilere duyuruldu.

BUNDESLİGA'DA ŞAMPİYON ÜST ÜSTE 9. KEZ B.MÜNİH
ALMANYA Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund'un, Leipzig'i 3-2 mağlup etmesinin ardından lider Bayern Münih şampiyonluğu garantiledi. Üst üste 9, toplamda da 31. şampiyonluğuna ulaşan Bayern, akşam ise rahat çıktığı mücadelede Mönchengladbach'ı 6-0 mağlup etti ve sürprize izin vermedi.

KRAL BURAK MANŞETLERDE
L'Equipe: Kuzeyin İmparatoru
France Football: Burak Lens'i nakavt etti
Le Parisien: 'Lokomotif Türk'
Le Monde: Lokomotifin adı Burak
Le Figaro: Lille'in en iyi transferi
RMC Sports: Teşekkürler Burak

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