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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Kayseri’de ses çıkmadı

Kayseri’de ses çıkmadı
SÜPER Lig'de kalmak için sahasında Gaziantep FK ile kritik bir karşılaşmaya çıkan Kayserispor, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı: 0-0. Geçen hafta Malatya deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönen Kayserispor, üst üste ikinci kez sahadan 1 puanla ayrılırken puanını da 40'a çıkardı ve sıralamada düşme hattının 1 puan üstünde 17'nci sırada kendisine yer buldu. Gaziantep ise 55 puanla 8. sırada yer aldı. Kırmızı-siyahlıların sıradaki rakibi Çaykur Rizespor… Kayserispor ise Başakşehir deplasmanına çıkacak ve sezonu sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı ile tamamlayacak.

GOL SERİSİ BOZULDU
Kayserispor ligde son iki karşılaşmasında berabere kalırken, dün de 5 maç sonra ilk kez bir 90 dakikayı gol atamadan kapattı.

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Kayseri’de ses çıkmadı
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