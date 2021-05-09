Kayseri’de ses çıkmadı

SÜPER Lig'de kalmak için sahasında Gaziantep FK ile kritik bir karşılaşmaya çıkan Kayserispor, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı: 0-0. Geçen hafta Malatya deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönenpuanını da 40'a çıkardı ve sıralamada düşme hattının 1 puan üstünde 17'nci sırada kendisine yer buldu.Kırmızı-siyahlıların sıradaki rakibi Çaykur Rizespor… Kayserispor ise Başakşehir deplasmanına çıkacak ve sezonu sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı ile tamamlayacak.Kayserispor ligde son iki karşılaşmasında berabere kalırken, dün de 5 maç sonra ilk kez bir 90 dakikayı gol atamadan kapattı.