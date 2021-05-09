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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Ne kayrıldık ne de itildik

Ne kayrıldık ne de itildik

Ali Koç, “Buraya gelene kadar ne kayrıldık, ne ittirildik ne de destek aldık, çoğu zaman mağdur olduk. Sonuna kadar da tertemiz gideceğiz. Gidemesek de Şampiyonlar Ligi vizesi önemli. Emre Hoca’dan memnunuz” dedi

Ankara'da stat çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Koç, "Buraya gelene kadar ne kayrıldık, ne ittirildik ne de destek aldık, çoğu zaman mağdur olduk" derken şunları söyledi: "Buraya kadar tertemiz geldik. Sonuna kadar da tertemiz gideceğiz. Gidemesek de Şampiyonlar Ligi vizesi önemli. Rakibimiz niye böyle oynamış muhabbeti yapmadan buraya geldik. Alanya da Erzurum da Ankaragücü de bize karşı korakor oynadı. Galibiyet demek 2 milyonun üstü para kazanmak demek. Emre Hoca'dan memnunuz. Sahada inanç, arzu, birlik var." Ülke futbolunda yaşananların baştan sona gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Koç, "Alanya maçında konu ofsayt mı değil mi değil, konu kural hatası. Ek raporla ayıplar örtbas edilmemeli. Konuşan yöneticilerimiz 30 dakika sonra PFDK'ya sevk edildiler. Keşke her konuda bu kadar hızlı olsalar. Ali Koç diye bir hakem varmış. U19 maçımıza (Ankaragücü) atanıyor. Birileri Nihat Özdemir'e serzenişte bulunuyor. O da MHK Başkanı'nı arayıp 'Gereğini yapın' diyor. Atamayı yapanı alıyorlar görevden. Ali Koç'u almıyorlar…. Yemiyor" dedi.

BELÖZOĞLU'NUN 8. HARIKASI
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yenilgiyi unuttu. Denizlispor maçıyla göreve gelen 40 yaşındaki teknik adam 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Valencia'nın galibiyet golüyle saha kenarında kendinden geçen Belözoğlu, şükür secdesi de yaptı.

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Ne kayrıldık ne de itildik
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