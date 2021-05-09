Ne kayrıldık ne de itildik

Ali Koç, “Buraya gelene kadar ne kayrıldık, ne ittirildik ne de destek aldık, çoğu zaman mağdur olduk. Sonuna kadar da tertemiz gideceğiz. Gidemesek de Şampiyonlar Ligi vizesi önemli. Emre Hoca’dan memnunuz” dedi
Ankara'da stat çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Koç, "Buraya gelenekadar ne kayrıldık, ne ittirildik nede destek aldık, çoğu zaman mağdurolduk" derken şunları söyledi: "Buraya kadar tertemiz geldik. Sonuna kadar da tertemiz gideceğiz. Gidemesek de Şampiyonlar Ligivizesi önemli. Rakibimiz niye böyle oynamış muhabbeti yapmadan buraya geldik. Alanya da Erzurumda Ankaragücü de bize karşı korakoroynadı. Galibiyet demek 2 milyonun üstü para kazanmak demek. Emre Hoca'dan memnunuz. Sahada inanç, arzu, birlik var." Ülke futbolunda yaşananların baştan sona gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Koç, "Alanya maçında konu ofsayt mı değil mi değil, konu kural hatası. Ek raporla ayıplar örtbas edilmemeli. Konuşan yöneticilerimiz30 dakika sonra PFDK'yasevk edildiler. Keşke her konuda bu kadar hızlı olsalar. Ali Koç diye bir hakem varmış. U19 maçımıza (Ankaragücü) atanıyor. Birileri Nihat Özdemir'e serzenişte bulunuyor. O da MHK Başkanı'nı arayıp 'Gereğini yapın' diyor. Atamayıyapanı alıyorlar görevden. AliKoç'u almıyorlar…. Yemiyor" dedi.
BELÖZOĞLU'NUN 8. HARIKASI
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yenilgiyi unuttu. Denizlispor maçıyla göreve gelen 40 yaşındaki teknik adam 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Valencia'nın galibiyet golüyle saha kenarında kendinden geçen Belözoğlu, şükür secdesi de yaptı.