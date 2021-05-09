Ne kayrıldık ne de itildik

Ankara'da stat çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Koç,derken şunları söyledi: "Buraya kadar tertemiz geldik. Sonuna kadar da tertemiz gideceğiz. Gidemesek deRakibimiz niye böyle oynamış muhabbeti yapmadan buraya geldik.Galibiyet demek 2 milyonun üstü para kazanmak demek. Emre Hoca'dan memnunuz. Sahada inanç, arzu, birlik var." Ülke futbolunda yaşananların baştan sona gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Koç, "Alanya maçında konu ofsayt mı değil mi değil, konu kural hatası. Ek raporla ayıplar örtbas edilmemeli.Keşke her konuda bu kadar hızlı olsalar. Ali Koç diye bir hakem varmış. U19 maçımıza (Ankaragücü) atanıyor. Birileri Nihat Özdemir'e serzenişte bulunuyor. O da MHK Başkanı'nı arayıpFenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yenilgiyi unuttu. Denizlispor maçıyla göreve gelen 40 yaşındaki teknik adam 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Valencia'nın galibiyet golüyle saha kenarında kendinden geçen Belözoğlu, şükür secdesi de yaptı.