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Giriş Tarihi: 9.5.2021 14:09

ekibinin transfer listesinde!

Okay Yokuşlu Premier Lig ekibinin transfer listesinde!

Bu sezon 'de formasıyla maçlara çıkan adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli futbolcu Okay Yokuşlu, West Bromwich'te teknik direktör Sam Allardyce'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında girmeyi başardı. Okay Yokuşlu'ya bir Premier Lig takımının talip olduğu açıklandı. İşte o flaş iddia...

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, West Bromwich Albion'da gösterdiği performans sonrası takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Oynadığı etkileyici ve agresif oyun tarzıyla West Bromwich taraftarının sevgisini kazanan Okay Yokuşlu'ya Leeds United'ın talip olduğu ifade edildi.

SEZON ORTASINDA CELTA VİGO'DAN WEST BROMWİCH'E KİRALANDI

Ara transfer döneminde İspanyol ekibi Celta Vigo'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Milli futbolcu Okay Yokuşlu, teknik direktör Sam Allardyce'ın en güvendiği isimlerin arasında yer alıyor. Bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üstüne çeken Okay Yokuşlu'nun İngiltere'de kalması büyük olası.

PREMİER LİG EKİBİ LEEDS UNİTED OKAY İÇİN DEVREYE GİRECEK

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'e yükselen ve oynadıkları futbolla dikkatleri üstüne çeken Leeds United'ın Okay Yokuşlu'yu transfer etmek için devreye gireceği ifade edildi.

LEEDS, OKAY'IN OYNADIĞI POZİSYONDA BİRİNİ TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Football Insider'a konuşan West Bromwich'in eski oyuncusu Kevin Phillips, Okay Yokuşlu'nun Premier Lig'de kalmak istediğini ifade etti. Phillips, Okay Yokuşlu'nun Leeds United'ın teklifini geri çevirmesinin zor olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde Leeds United'ın takıma defansif orta saha mevkiinde oynayacak bir oyuncuyu katmak istediği ifade edilmişti.

"OKAY YOKUŞLU, LEEDS UNİTED'IN TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMEZ"

Okay Yokuşlu, bu sezon West Bromwich Albion teknik direktörü Sam Allardyce için en önemli futbolcular arasında yer alıyor. AS gazetesinin bir iddiasına göre de Celta Vigo, Okay Yokuşlu'yu satmaktan memnun kalabilir fakat West Bromwich'in bu transfer için pek şansı bulunmadığı ifade edildi. Çünkü Leeds United'ın stadında oynamak Okay için güzel bir duygu olacaktır.

"OKAY PREMİER LİG'DE KALMAK İSTİYORSA ONU KİMSE DURDURAMAZ"

Kevin Phillips, bu yaz transfer sezonunda birçok Premier Lig ekibinin Okay Yokuşlu'yu isteyebileceğini söyledi. Kevin, "Eğer Sam Allardyce West Bromwich'te kalırsa, Okay'ın gitmesine izin vermek istemez. Fakat Okay Premier Lig'de kalmak istemiyorsa onu kimse durduramaz." dedi.

Bilindiği üzere West Bromwich Albion Premier Lig'de küme düşmeye yakın bir takım. Bugün Arsenal'e kaybettikleri taktirde Premier Lig'den düşmeleri kesinleşecek.

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Okay Yokuşlu Premier Lig ekibinin transfer listesinde!
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