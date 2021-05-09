Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pirlo'nun Juventus'u Milan'a 3 golle boyun eğdi
Giriş Tarihi: 10.5.2021 00:36

Pirlo'nun Juventus'u Milan'a 3 golle boyun eğdi

AA
Pirlo'nun Juventus'u Milan'a 3 golle boyun eğdi

İtalya 'da, Juventus kendi evinde Milan'a 3-0 mağlup oldu. Ligin 35. haftası oynanırken Juventus, bu sonuçla 69 puanda kaldı. Milan ise puanını 72'ye çıkardı.

Torino'daki Allianz Stadı'ndaki mücadelede ligi üst sıralarda bitirmeye oynayan Serie A'nın iki büyük takımı kozlarını paylaştı.

İki takımın karşılıklı fırsatlar yakaladığı ilk yarının son anlarında konuk Milan, 45+1. dakikada Brahim Diaz ile öne geçti: 0-1.

İkinci yarının 58. dakikasında Milan, Juventuslu Giorgio Chiellini'nin ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sebebiyle penaltı kazandı. Frank Kessie penaltı atışını gole çeviremedi.

Milan'ın İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic 66. dakikada sol dizindeki sakatlık sebebiyle yerini Ante Rebic'e bıraktı. Rebic, 78. dakikada yaklaşık 25 metreden attığı şutla topu ağlarla buluşturdu ve Milan farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Bu golden kısa bir süre sonra 82. dakikada Fikayo Tomori, konuk ekibi 3 farklı üstünlüğe taşıdı: 0-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milan, Juventus'u deplasmanda 3-0'lık net skorla mağlup ederek, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Bu sonuçla Milan, puanını 72'ye yükselterek, puan tablosunda 3. basamakta yer aldı. 9 yıllık şampiyonluk serisi, bu sezon sona eren Juventus ise ligde 6. mağlubiyetini Milan karşısında yaşadı. 69 puanda kalan Juventus, 5. sıraya geriledi.

Bu arada, Milan kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika mücadele ederken, Juventus kadrosundaki milli oyuncu Merih Demiral ise yedek kulübesinde yer almasına karşın bu maçta görev almadı.

Serie A'nın 35. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Genoa-Sassuolo: 1-2

Benevento-Cagliari: 1-3

Hellas Verona-Torino: 1-1

Parma-Atalanta: 2-5

Roma-Crotone: 5-0

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra..."
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan’dan bomba açıklamalar! ‘Bugüne kadar oğlum için sustum’
Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor
CHP ve Kılıçdaroğlu’nun 10 yıllık avukatı Mustafa Kemal Çiçek: İstifa ederken tüm CHP’liler gerçekleri bilsin istedim
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın "Ganyan bayisi" sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı
SON DAKİKA: Meteoroloji korkutan raporu paylaştı! Büyük tehlike... Son 50 yılın en düşük seviyesi görüldü
Kadir Gecesi ibadetleri! Kadir Gecesi duası ve suresi oku: Kadir Gecesi’nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir, okunacak dualar ve yapılması gerekenler
Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2021? Ramazan Bayram hangi gün başlıyor ve kaç gün olacak?
Son dakika | FETÖ’nün yargı imamı yakalandı.
SON DAKİKA | Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Toplumsal bağışıklık için bunu yapmalıyız!
ARKADAŞINA GÖNDER
Pirlo'nun Juventus'u Milan'a 3 golle boyun eğdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA