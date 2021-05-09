Şampiyonluğu planlıyoruz

Avcı, “Transfere erken başladık. Her şey çok iyi gidiyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak Trabzonspor’un planlarını yapıyoruz” diye konuştu
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından, "İlk yarıda en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Atamadığımız pozisyonlar var. Oyuncuların ciddiyetibeni mutlu etti. İkinci yarıda da devam etti. Ömür için sevindirici sakatlıktan gelip gol atması. Kenar ortalarısıkıntı yarattı. Gol yemedik ama her an yiyecekmiş gibi hissettik. Önümüzdeki sezonTrabzonspor şampiyonluğaoynayacak vebunun planlamasınıyapıyoruz 1 aydır. Bu sene transferde erken davranıyoruz. Şu an itibariyle iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.