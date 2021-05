Şampiyonluğu planlıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından, "İlk yarıda en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Atamadığımız pozisyonlar var.İkinci yarıda da devam etti. Ömür için sevindirici sakatlıktan gelip gol atması.Gol yemedik ama her an yiyecekmiş gibi hissettik.Bu sene transferde erken davranıyoruz. Şu an itibariyle iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.