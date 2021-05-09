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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Şampiyonluğu planlıyoruz

Şampiyonluğu planlıyoruz

Avcı, “Transfere erken başladık. Her şey çok iyi gidiyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak ’un planlarını yapıyoruz” diye konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından, "İlk yarıda en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Atamadığımız pozisyonlar var. Oyuncuların ciddiyeti beni mutlu etti. İkinci yarıda da devam etti. Ömür için sevindirici sakatlıktan gelip gol atması. Kenar ortaları sıkıntı yarattı. Gol yemedik ama her an yiyecekmiş gibi hissettik. Önümüzdeki sezon Trabzonspor şampiyonluğa oynayacak ve bunun planlamasını yapıyoruz 1 aydır. Bu sene transferde erken davranıyoruz. Şu an itibariyle iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

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