Son dakika: Fatih Terim'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! "Bazı şeyler için üzülüyorum..."

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynandı. Zirve yarışında iplerin kopması beklenen maç, Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı ve şampiyonluk yarışındaki alev sönmedi. Beşiktaş'a karşı 3-1'lik galibiyet alan sarı-kırmızılılar, puanını 78'e çıkarttı ve liderle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Fenerbahçe'nin de Ankaragücü deplasmanında galip gelmesi, son haftalarda her an her şeyin olabileceğini gösterdi.
Babel, Falcao ve Arda Turan'ın golleriyle zirveye tutunan Galatasaray'a, karşılık tek gol Rachid Ghezzal'ın penaltı atışından geldi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim, dikkat çeken yorumlarda bulundu.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları...
"ÇOK HAK ETTİĞİMİZ, ÇOK TEMİZ BİR GALİBİYET"
Kenardan konsantre olduğumuz kadarıyla, çok hak ettiğimiz, çok temiz ve güzel bir galibiyet oldu. Özellikle ikinci yarı gol sayısı artabilirdi. Rakip kalede çok önemli gol pozisyonları hazırladık. Saha içerisinde doğru yerlerde durduk. Beşiktaş'ın etkili elamanlarını oynatmadık. İstediğimiz 3 puanı aldık.
Böyle uçurumun kenarında dolaşmak, en ufak bir sonuçta aşağı düşecek psikolojisiyle oynamak kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum, yüreklerini koyarak oynadılar.
"İNSAN BAZI ŞEYLERE ÜZÜLÜYOR"
Süper Lig'de neler olacağını kimse bilmez demiştim. Her an her şey olabilir. Biz sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray, kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakar. İnsan bu futbolu, bu oyunu görünce bazı şeylere üzülüyor.
"DERBİYİ KAZANMIŞ BİR GALATASARAY'IN ÖNÜNE BUNU GEÇİRMEYELİM"
Seçim takviminin açıklanması sonrasında iptal edilmesi ve sezon sonunda sona erecek sözleşmesi kendisine sorulan Terim, "Böyle iki konuda muhakkak fikrim var. Mümkün mertebe bunlardan uzak maça hazırlanmaya çalıştık. Derbiyi kazanmış bir Galatasaray'ın önüne bunu geçirmeyelim. Bizim ve çocukların hakkını yemiş oluruz. Bugünü konuşmak daha önemli" diye konuştu.
"BİZ ÜMİDİNİ HİÇ KAYBETMEDEN, GALATASARAY GİBİ OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Son 2 haftaya umutla baktığını söyleyen Terim, "Bizim kazanmamız önemli ancak rakiplerimizin de kaybetmesi lazım. Hiçbir maçı kolay olmadığını görüyorum. Küme düşen takımlar var. İlk 5 içinde yukarı da olmak isteyenler var. Kolay geçmeyecek ama biz ümidini hiç kaybetmeden Galatasaray gibi oynayama devam edeceğiz. Tabii ki her şey olabilir. Biz nasıl kaybettiysek rakiplerimiz de kaybedecek, ümit ediyorum. Bizim kazanmamız lazım ki diğer konulara bakabilelim. Rakiplerimizin kayıplarında bir kademe atlayabiliriz" şeklinde konuştu.
"VAZGEÇMEMEK RUHUMUZDA VAR"
Ligin sonuna kadar vazgeçmeden mücadele edeceklerinin altını çizen Terim, "Az maç kalması, heyecanı daha da arttırıyor. Biz bitti demeden bitmez lafını her kullandığımızda karşılığını vermiştik. Onu öyle bir anda kullanmalıyız ki karşılığını verebilmeliyiz. Her dakika söylenecek bir şey değil o. Vazgeçmemek bizim ruhumuzda var. Şimdilik vazgeçmeyeceğimizi söylemekle yetinelim" dedi.
"AVERAJ İÇİN GOL ATMA İSTEĞİNİ YUKARI ÇEKECEK BİR GALATASARAY SEYREDECEĞİZ"
Son 2 haftada da kazanmayı amaçlayan bir takım olarak sahada olacaklarını söyleyen Terim, "Hatta aradaki averaj için gol atma isteğini yukarı çekecek bir Galatasaray seyredeceğiz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah sonu hepimiz için iyi olur. Şöyle baktığımda bugün tercih ettiğimiz oyuncular, sonrada girenler, kenarda oturanlar, tam bir profesyonel yaklaşımla müthiş bir mücadeleyle, söyleneni saniye saniye, santimetre santimetre yapan bir Galatasaray olduğu gibi bunu yüreklerini koyan oyuncular olduğu zaman Galatasaray ortaya çıkıyor. Seyredenler de büyük zevk alıyor. Ben de bundan çok hoşlanıyorum. son iki maçı da böyle bitireceğiz" diye konuştu.
"1-0'DAN SONRA EMRE'NİN POZİSYONUNU DEĞERLENDİRSEK FARKLI OLABİLİRDİ"
Skor 1-0'dan sonra Emre Akbaba ile bir pozisyon yakaladıklarını onu sonuçlandırmaları halinde oyunun farklı olabileceğini belirten Terim, sözlerini şöyle noktaladı:
"Her şeye rağmen oynanan oyun, atılan goller, girilen pozisyonlar, her geçen dakika seviyeyi arttıran futbol bugün için hepimizin takdirle anması gereken bölüm olarak görüyorum. Tekrar tekrar oyuncularımı kutluyorum."
Derbi sonrası Fatih Terim dikkat çeken açıklama: Vazgeçmemek bizim ruhumuzda var