Son dakika: Fatih Terim'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! "Bazı şeyler için üzülüyorum..."

"AVERAJ İÇİN GOL ATMA İSTEĞİNİ YUKARI ÇEKECEK BİR GALATASARAY SEYREDECEĞİZ"



Son 2 haftada da kazanmayı amaçlayan bir takım olarak sahada olacaklarını söyleyen Terim, "Hatta aradaki averaj için gol atma isteğini yukarı çekecek bir Galatasaray seyredeceğiz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah sonu hepimiz için iyi olur. Şöyle baktığımda bugün tercih ettiğimiz oyuncular, sonrada girenler, kenarda oturanlar, tam bir profesyonel yaklaşımla müthiş bir mücadeleyle, söyleneni saniye saniye, santimetre santimetre yapan bir Galatasaray olduğu gibi bunu yüreklerini koyan oyuncular olduğu zaman Galatasaray ortaya çıkıyor. Seyredenler de büyük zevk alıyor. Ben de bundan çok hoşlanıyorum. son iki maçı da böyle bitireceğiz" diye konuştu.