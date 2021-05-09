Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor
Giriş Tarihi: 9.5.2021 14:47 Son Güncelleme: 9.5.2021 14:57

: 'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

haberi... Şampiyonluk yarışında ve ile yarışını sürdüren , gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Sarı-Lacivertliler şimdiden ikisi 'den olmak üzere 4 yıldız isimle anlaşma sağlandı. Ayrıca sezon sonunda 7 futbolcuyla da yollar ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

cephesinden haberleri gelmeye devam ediyor. ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Sarı-Lacivertliler yeni sezon için ikisi 'den olmak üzere 4 yıldız isimle anlaşma sağlandı. Ayrıca sezon sonunda 7 futbolcuyla da yollar ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

Erol Bulut'un istifası sonrası teknik direktörlük için dünya çapında iki isim ile görüşme yapan Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu bu konudaki son kararını verdi.

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

WENGER VE LÖW İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Ajansspor'un haberine göre; Başkan Ali Koç önce Arsene Wenger ile bir araya geldi. Sözleşme detaylarına kadar her şey masaya yatırılırken bir yandan da Alman Milli takımını bırakacağını açıklayan Löw ile de detaylı görüşmeler yapıldı.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

EMRE BELÖZOĞLU İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Her iki hocadan da olumlu yanıt alan Ali Koç'u, 'nun gösterdiği saha içi performansı çok etkiledi ve iki isimden vazgeçmesine sebep oldu. Yönetim sezon sonu Emre Belözoğlu ile 3 senelik bir anlaşmaya imza atacak.

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

OZAN TUFAN'A 16 MİLYON EURO

'nin futboldaki çıkışı sürerken bir yandan da oynadığı futbol ile birçok dev kulübün transfer listesine giren isimler için teklifler kulübe resmi olarak gelmeye başladı.

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

Ozan Tufan için serbest kalma bedeli 20 milyon Euro belirlendi. Futbolcu için Crystal Palace kulübünden 16 milyon Euro resmi teklif geldi. Görüşmeler sürüyor.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

SZALAI İÇİN TEKLİFLER VAR

Bonservis bedeli 22 milyon Euro olarak belirlenen Attila Szalai için Rusya, Almanya ve İngiltere'den resmi teklifler geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

MERT HAKAN İÇİN 7.5 MİLYON EURO

Fransa ve İtalya'dan Mert Hakan Yandaş için teklif gelirken kulüp futbolcu için 7.5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

SAMATTA'YI CLUB BRUGGE İSTİYOR

Mbwana Samatta için ise Club Brugge 3.5 milyon Euro teklif etti. Bu konuda önümüzdeki günlerde yönetim karar verecek.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

DORUKHAN TAMAM, VEDAT KİRALANACAK

'nun transfer listesinde bulunan , , Vedat Muriç ve ile tamasa geçildi. Dorukhan Toköz ile her konuda anlaşma sağlandı.

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

Lazio'ya bu sezon başında satılan Vedat Muriç de 'nin transfer listesinde. Oyuncu, 1 seneliğine kiralık olarak eski takımına geri dönecek.

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

VISCA, FENERBAHÇE'Yİ İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Başakşehir formasını giyen ve 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden için 2 futbolcu+para teklifi yapıldı. Edin Visca, 'ye transfer olmak istediğini yönetime bildirirken görüşmeler sürüyor.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

GIROUD İLE ANLAŞMA TAMAM

Chelsea formasını giyen ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ile temasa geçildi ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Giroud uzun süre Arsenal'de Mesut Özil ile aynı takımda oynamıştı. Oyuncunun Fransa Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

KANATLARA TAKVİYE

Diego Perotti'nin sakatlığı, Bright Samuel Osayi ve Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans Sarı-Lacivertlilerde kanatlar için de çalışma yapmasına neden oldu. İki kanat oyuncusunu takıma dahil etmek için detaylı çalışmalar yapılıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

KALE ALTAY VE BERKE'NİN

Kale içinde revizyona gidilecek ve Harun Tekin ile Oytun Özdoğan ile ilgili karar sezon sonu verilecek. Belçika'da kiralık olarak forma giyen Berke Özer yeni sezonda takıma geri getirilerek ve Altay Bayındır ile forma savaşı verecek.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

GÖKHAN GÖNÜL FUTBOLU BIRAKIYOR

'de yaprak dökümü de sezon sonu yaşanacak. Gökhan Gönül emekliye ayrılacak ve teknik kadroda yer alacak.

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

7 İSİM TAKIMDAN GİDECEK

Geldiği günden bu yana takıma katkı sağlayamayan ve yolların ayrılacağı (takas ihtimali de var) isimler ise şöyle:

Papiss Cisse

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

Sadık Çiftpınar

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

Mbwana Samatta

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

Marcel Tisserand

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

Mame Thiam

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

Serdar Aziz

Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor

Mauricio Lemos

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Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor
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