Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması! Sedyeyle oyundan çıkarılmıştı...
Giriş Tarihi: 9.5.2021 20:10 Son Güncelleme: 9.5.2021 20:39

Son dakika: 'dan açıklaması! Sedyeyle oyundan çıkarılmıştı...

Son dakika: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması! Sedyeyle oyundan çıkarılmıştı...

Son dakika haberi... 'in 40. haftasında oynanan -Beşiktaş derbisinin son dakikalarında sakatlık geçirerek sedyeyle oyundan alınan için sarı-kırmızılı kulüpten açıklama yapıldı.

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmış ve şampiyonluk yarışında rakibiyle olan puan farkını 3'e indirmişti. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Mostafa Mohamed, son dakikalarda sakatlık yaşayarak sedyeyle oyundan çıkarılmıştı.

Mostafa Mohamed'in sağlık durumu merak edilirken, Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Mostafa Mohamed'in sağlık durumuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed'in tedavisine başlandı."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra..."
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan’dan bomba açıklamalar! ‘Bugüne kadar oğlum için sustum’
SON DAKİKA: Meteoroloji korkutan raporu paylaştı! Büyük tehlike... Son 50 yılın en düşük seviyesi görüldü
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın "Ganyan bayisi" sözü Sergen Yalçın'ı çıldırttı
CHP ve Kılıçdaroğlu’nun 10 yıllık avukatı Mustafa Kemal Çiçek: İstifa ederken tüm CHP’liler gerçekleri bilsin istedim
Kadir Gecesi ibadetleri! Kadir Gecesi duası ve suresi oku: Kadir Gecesi’nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir, okunacak dualar ve yapılması gerekenler
Son dakika: Fenerbahçe'den 4 bomba transfer birden! Sezon sonu 7 isim gönderiliyor
Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2021? Ramazan Bayram hangi gün başlıyor ve kaç gün olacak?
Bardağı taşıran son vahşet: Yüze ve göze mermi! İsrail zulmüne küresel isyan...
YASİN SURESİ OKUNUŞU - Yasin Suresi Duası Arapça Oku ve Dinle - Yasin-i Şerif Türkçe Anlamı, Tefsiri, Meali Ve Faziletleri
İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması! Sedyeyle oyundan çıkarılmıştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA