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Giriş Tarihi: 9.5.2021 21:25 Son Güncelleme: 9.5.2021 21:47

Son dakika: TFF'den finaline seyirci kararı!

Son dakika: TFF'den Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci kararı!

Son dakika haberi... TFF, finalinde 'nun kapasitesinin üçte biri oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır.

Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır.

Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır."

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Son dakika: TFF'den Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci kararı!
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