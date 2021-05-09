Son nefeste sonuna kadar

Beşiktaş'la puan farkını 2'ye düşüren F.Bahçe, A.Gücü'nü ise iyice ateşe attıBelözoğlu, maç başlangıcı hatasını devreyi beklemeden kabul ederekBu ana kadar yediği gol dışında birçok pozisyon veren Fenerbahçe bir anda toparlandı. Devreye de Ozan'ın beraberlik golüyle gitti.yarının büyük bölümü tamamen Fenerbahçe etkinliğiyle geçti. Pelkas,çok net fırsatları harcadı. İkinci yarıdaki baskı maçın son anına kadar devam etse de beraberlik bir türlü bozulmadı.gelen Galatasaray gol haberleri takımı ateşlese de son ana kadar zorlayan Fenerbahçe gol atmayı beceremedi. Bu süreçte Ankaragücü'nün direnişi takdire şayandızaten belki az olan şansını Ankaragücü galibiyetiyle güçlendirdi. Şampiyon olsa da olmasa da Belözoğlu ile büyük bir değişim yaşadığı bir gerçek.Son 6 karşılaşmada 5 gol, 1 asistle takımın en verimli oyuncusu olan Valencia, dün geceye de 1 gol, 1 asistle damga vurdu. İlk yarının son dakikalarında Ozan'ın golüne asistiyle katkı verirken, 90+6'da İrfan Can'ın pasında attığı bu sezonki 11. golle Fenerbahçe'ye hayat verdi.2020'ye kadar Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk, golünü attıktan sonra sus işareti yapınca sosyal medyada infial yaşandı. Taraftarlar "Yıllarca yatarak ekmeğimizi yedin, bir de sus işareti mi yapıyorsun!" tepkisi geldi.Valencia ile Ankara'da 'Tufan' gibi esen Fenerbahçe, karşılaşma sonrası soyunma odasında zafer pozu verdi. Mesut Özil bu kareyi, "İnanılmaz bir mücadele ve galibiyet. Yolumuza devam" notuyla paylaştı.