Son nefeste sonuna kadar

Sarı-lacivertliler eski oyuncusu Alper’in ayağından bu sezonun en erken golünü yedi. Ozan takımı soyunma odasına eşitlikle götürdü. Beraberlik golünün asistini yapan Valencia, 90+6’da camiayı sevince boğdu
Beşiktaş'la puan farkını 2'ye düşüren F.Bahçe, A.Gücü'nü ise iyice ateşe attı EMRE Belözoğlu, maç başlangıcı hatasını devreyi beklemeden kabul ederek 35. dakikada GökhanGönül değişikliği yaptı. Bu ana kadar yediği gol dışında birçok pozisyon veren Fenerbahçe bir anda toparlandı. Devreye de Ozan'ın beraberlik golüyle gitti. İkinci yarının büyük bölümü tamamen Fenerbahçe etkinliğiyle geçti. Pelkas, Ozan, Valencia ve Tisserand çok net fırsatları harcadı. İkinci yarıdaki baskı maçın son anına kadar devam etse de beraberlik bir türlü bozulmadı. İstanbul'dan gelen Galatasaray gol haberleri takımı ateşlese de son ana kadar zorlayan Fenerbahçe gol atmayı beceremedi. Bu süreçte Ankaragücü'nün direnişi takdire şayandı. Ancakumutlar, uzatmadaki Valenciagolüyle yeniden yeşerdi.Fenerbahçe zaten belki az olan şansını Ankaragücü galibiyetiyle güçlendirdi. Şampiyon olsa da olmasa da Belözoğlu ile büyük bir değişim yaşadığı bir gerçek. Sezon sonundagülen kim olur bilinmez ancakFenerbahçe bu mücadelesiylealkışı hak ediyor.
UMUDUN ADI VALENCİA
Son 6 karşılaşmada 5 gol, 1 asistle takımın en verimli oyuncusu olan Valencia, dün geceye de 1 gol, 1 asistle damga vurdu. İlk yarının son dakikalarında Ozan'ın golüne asistiyle katkı verirken, 90+6'da İrfan Can'ın pasında attığı bu sezonki 11. golle Fenerbahçe'ye hayat verdi.
SUS İŞARETİYLE ORTALIK KARIŞTI 2013'TEN 2020'ye kadar Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk, golünü attıktan sonra sus işareti yapınca sosyal medyada infial yaşandı. Taraftarlar "Yıllarca yatarak ekmeğimizi yedin, bir de sus işareti mi yapıyorsun!" tepkisi geldi.
ZAFER POZU
Valencia ile Ankara'da 'Tufan' gibi esen Fenerbahçe, karşılaşma sonrası soyunma odasında zafer pozu verdi. Mesut Özil bu kareyi, "İnanılmaz bir mücadele ve galibiyet. Yolumuza devam" notuyla paylaştı.