Süper Lig'e yükselecek takımlar belli oluyor! Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor sahne alıyor...

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Süper Lig'e yükselme mücadelesi nefes kesiyor. 67 puanlı 3 takımda zorlu deplasmanlara çıkacak Adana Demirspor, İzmir'de Menemenspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Samsunspor ise Adana'da sahaya çıkıyor ve Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Bir diğer zirve mücadelesinde ise Giresunspor İstanbul'da Tuzlaspor deplasmanına çıkıyor. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
CANLI | MENEMENSPOR - ADANA DEMİRSPOR
CANLI | ADANASPOR - SAMSUNSPOR
CANLI | TUZLASPOR - GİRESUNSPOR
3 TAKIMIN SÜPER LİG'E YÜKSELME İHTİMALİ NASIL OLACAK?
Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un 67'şer puanla sıralandığı zirve mücadelesinde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor yarınki Menemenspor ve Tuzlaspor maçlarını kazandığı takdirde adlarını Süper Lig'e yazdıracak.
Puan eşitliği halinde rakiplerinin gerisinde kalacak Yılport Samsunspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için üzerindeki iki takımı puan olarak geçmesi gerekiyor.
PLAY-OFF'A KALAN 3 TAKIM BELLİ OLDU
İlk 3 sıradaki takımdan birisinin play-off mücadelesi vereceği ligde 61 puanlı İstanbulspor ve 60 puana sahip Altay play-off oynamayı garantiledi. Play-off yarı final eşleşmelerinde lig üçüncüsü ile altıncısı, lig dördüncüsü ile beşincisi karşılaşacak.
ADANA DEMİRSPOR
TFF 1. Lig'de son hafta öncesi Süper Lig'e çıkma ihtimali bulunan ekiplerden Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalan Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıdı.
Aybaba'nın Kayserispor'u Süper Lig'e taşıdığı sezon GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de Kayserispor'da forma giyiyordu.
GİRESUNSPOR
En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor.
Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sefer teknik adamlık kariyerinde bunu başarmak için mücadele edecek.
SAMSUNSPOR
TFF 1. Lig'de daha önce 7 kez Süper Lig vizesi alan Yılport Samsunspor, en fazla Süper Lig'e çıkan ekip konumunda bulunuyor.
1968-1969, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993 ve 2010-2011'de Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Samsunspor, daha önce 30 yıl Süper Lig'de mücadele etti.