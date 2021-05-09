Süper Lig'e yükselecek takımlar belli oluyor! Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor sahne alıyor...

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Süper Lig'e yükselme mücadelesi nefes kesiyor. 67 puanlı 3 takımda zorlu deplasmanlara çıkacak Adana Demirspor, İzmir'de Menemenspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Samsunspor ise Adana'da sahaya çıkıyor ve Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Bir diğer zirve mücadelesinde ise Giresunspor İstanbul'da Tuzlaspor deplasmanına çıkıyor. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

CANLI | MENEMENSPOR - ADANA DEMİRSPOR

CANLI | ADANASPOR - SAMSUNSPOR

CANLI | TUZLASPOR - GİRESUNSPOR

3 TAKIMIN SÜPER LİG'E YÜKSELME İHTİMALİ NASIL OLACAK?

Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un 67'şer puanla sıralandığı zirve mücadelesinde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor yarınki Menemenspor ve Tuzlaspor maçlarını kazandığı takdirde adlarını Süper Lig'e yazdıracak.