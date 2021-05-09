TFF ve kulüplerden Anneler Günü mesajları

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sevgi, merhamet, şefkat ve fedakarlığın yegane simgesi, yetiştirdikleri yeni nesillerle geleceğimizi inşa eden, bizleri hep kucaklayan, dünyanın en değerli varlıkları tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularla kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz" ifadelerine yer verildi.