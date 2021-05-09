TFF ve kulüplerden Anneler Günü mesajları

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sevgi, merhamet, şefkat ve fedakarlığın yegane simgesi, yetiştirdikleri yeni nesillerle geleceğimizi inşa eden, bizleri hep kucaklayan, dünyanın en değerli varlıkları tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularla kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz" ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, şu görüşler paylaşıldı:
"Koşulsuz ve sınırsız sevgileri, eşsiz sabır ve şefkatleri ile bizleri hayata hazırlayan, fedakarlıklarıyla en büyük destekçimiz, yaşam yolculuğumuzun mimarları, kıymetli varlıklarımız, baş tacımız Annelerimiz… Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm annelerimize rahmet diler; şehit ve gazi annesi büyüklerimizin önlerinde saygıyla eğilir, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız."
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sınırsız sevgileri, hoşgörüleri ve fedakarlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan dünyanın en kıymetli varlıkları annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız." denildi.