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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Yeni Malatya dört köşe

Yeni Malatya dört köşe
ÇAYKUR Rizespor'u deplasmanda 4 golle deviren Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e tutundu. Konuk takıma kritik üç puanı getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 24'üncü dakikada Hadebe, 80'de Fofana ve 90'da da Kubilay kaydetti. Çaykur Rizespor'da Yassine Meriah 49'uncu dakikada kırmızı kart gördü. Rizespor bu yenilgiyle 45 puanda kalırken, Malatya ise puanını 44'e yükseltti. Çaykur Rizespor salı günü Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Malatyaspor ise sahasında Hatay'ı ağırlayacak.

9 MAÇ SONRA KAZANDI
Yeni Malatyaspor deplasmanda tam 9 maç sonra galibiyet aldı. Sarı-siyahlı takımın son zaferi Hatayspor deplasmanındaydı.

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