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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Yiğido’nun sırtı yere gelmiyor

Yiğido’nun sırtı yere gelmiyor
SÜPER Lig'in 16 maçlık yenilmezlik serisiyle bileği bükülmeyen takımı Demir Grup Sivasspor, dün de sahasında Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak seriyi 17 mücadeleye çıkardı. İlk yarıda iki takım da bulduğu pozisyonlardan faydalanamadı. Yiğido'da Hakan Arslan ile Claudemir, Başakşehir de Berkay ve Aleksic'le fırsatları harcadı. İkinci devrede ise Başakşehir'in 59'da Tolga Ciğerci ile attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mücadele 0-0 sonuçlanırken Sivas puanını 59, Başakşehir ise 44'e yükseltti. Turuncu-lacivertlilerin matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunuyor.

EVİNDE AĞLARI SARSAMIYOR
BU sezon sahasında 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Yiğido, evindeki tam 9 maçta gol atma başarısı gösteremedi.

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Yiğido’nun sırtı yere gelmiyor
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