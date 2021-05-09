Yiğido’nun sırtı yere gelmiyor

SÜPER Lig'in 16 maçlık yenilmezlik serisiyle bileği bükülmeyen takımı Demir Grup Sivasspor, dün de sahasında Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak seriyi 17 mücadeleye çıkardı. İlk yarıda iki takım da bulduğu pozisyonlardan faydalanamadı. Yiğido'da Hakan Arslanile Claudemir, Başakşehir de Berkay veAleksic'le fırsatları harcadı. İkinci devrede ise Başakşehir'in 59'da Tolga Ciğerci ile attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mücadele 0-0 sonuçlanırken Sivaspuanını 59, Başakşehir ise 44'e yükseltti. Turuncu-lacivertlilerin matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunuyor.
EVİNDE AĞLARI SARSAMIYOR
BU sezon sahasında 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Yiğido, evindeki tam 9 maçta gol atma başarısı gösteremedi.