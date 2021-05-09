Yiğido’nun sırtı yere gelmiyor

SÜPER Lig'in 16 maçlık yenilmezlik serisiyle bileği bükülmeyen takımı Demir Grup Sivasspor, dün de sahasında Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak seriyi 17 mücadeleye çıkardı. İlk yarıda iki takım da bulduğu pozisyonlardan faydalanamadı.İkinci devrede ise Başakşehir'in 59'da Tolga Ciğerci ile attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mücadele 0-0 sonuçlanırkenTuruncu-lacivertlilerin matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunuyor.sezon sahasında 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Yiğido, evindeki tam 9 maçta gol atma başarısı gösteremedi.