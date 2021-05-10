Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: 26 yıl düşmememiz lazım

FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ

Adana Demirsporlu futbolculardan Hasan Kılıç ise "Geçen senenin burukluğu vardı içimizde. Allah'a şükürler olsun bu sene lider olarak çıkmasını bildik. Çok mutluyuz. Bu şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.





26 yıllık hasretin bittiğini hatırlatan Tahir Talha Sanuç da "Bu sene şampiyonluk çok yakıştı, çok mutluyuz. İnşallah Süper Lig'de uzun süre kalacağız ve önemli başarılar elde edeceğiz. Biz bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik, kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



Çok mutlu olduklarını vurgulayan Sinan Kurt ise "Büyük bir camia ve bu şehir her şeyin en güzelini hak etti. Ben de gollerimle katkı yapabildiğim için ne mutlu bana. Ama ondan daha da önemlisi herhalde bu takımın, bu camianın Süper Lig'e çıkması" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğu önce taraftara sonra da Başkan Murat Sancak'a armağan eden Semih Güler, "Tabii ki Bekir Çınar'ı unutmamamız lazım. Ona da bu kupayı armağan ediyoruz" dedi.