Algı yapmayın altından kalkamazsınız

Fenerbahçeİletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Süper Lig'de bitime iki maç kala kulüp televizyonunda önemli açıklamalar yaptı. Sipahioğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:Josef de Souza bir maç sonrası verdiği röportajda, teşvik primi iddiasında bulundu. Bunu söyleyecek oyuncu değil, söyletiliyor ona. Oyunculara bunu söyletecek kadar gözleri dönmüş.Ankaragücü puan alsaydı, kopacaktık yarıştan. Alanya aslanlar gibi oynadı, Salih Uçan da öyle. Biz hepsini tebrik ettik. Başkaları ne diyor? 'Niye böyle hırslı oynuyorlar?' diyorlar, Josef gibi ima içeren sözler söylüyorlar. Biz Fenerbahçe olarak pırıl pırılız, tertemiziz.Sakın ama sakın, bazı kulüpleri açıkça uyarıyoruz. Rakipleri baskı altına almaya, operasyon yapmaya, hakemleri zan altında bırakıp iftira atmaya çalışmasınlar. Tepkimiz çok sert olur. Altından kalkamazlar.Ali Koç adlı bir hakem var. Geçen gün maçımıza atanmış. Atandığı kategoride çok maçımızı yönetmiş. Son 2 haftada gündem olması çok manidar. Algıcı, operasyoncu, iftiracı odaklar tarafından gündem olduğunu düşünüyoruz.SAKATLIĞINI atlatan ve takıma hızlı bir giriş yapan Mesut Özil, neden kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi. 32 yaşındaki yıldız, 2014/15 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla ligde rakip yarı sahada (28) ve hücum bölgesinde (21) yüzde 100 isabet oranıyla en fazla pas yapan oyuncu oldu.