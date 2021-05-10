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Giriş Tarihi: 10.5.2021 16:43 Son Güncelleme: 10.5.2021 17:05

Başkanı 'dan flaş sözler! ''e çıkmak istemiyorum...'

AA
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan flaş sözler! 'Süper Lig'e çıkmak istemiyorum...'

TFF 1. Lig'de play-off oynamaya hak kazanan 'nun kulüp başkanı , "Ben A takımımızın ’e çıkmasını istemiyorum ama kadere de karşı durmuyorum zaten duramam da." dedi.

Altınordu kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında, play-off'a kaldıkları için çok sevinçli olduklarını, bu başarıda tüm Altınordu çalışanlarının payı olduğunu belirtti.

A Takım kadrolarında 24 oyuncudan 11'inin altyapıdan olduğunu bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"Bizim bütün maçlarımız üç neticelidir. Yenebiliriz de berabere de kalabiliriz, yenilebiliriz de. Bu sezon süre almada öz kaynağımızdan yetiştirdiğimiz oyuncularımız yüzde 36 oranında süre aldılar. Yüzde 36 oranında genç oyuncu oynatarak play-off'a kalmak. İşte asıl başarı budur. Bu nedenle başta Sinan ve Ahmet İlhan olmak üzere, tüm 'abi' oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum, evlatlarımıza iyi 'ağabeylik' yaptınız, yapmaktasınız."

"TAKIMIMIZIN SÜPER LİG'E ÇIKMASINI İSTEMİYORUM"

Özkan, Torbalı ilçesindeki Altınordu Futbol Akademisi'ni (ALFA) 5,5 sene önce kurduklarını belirterek, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"ALFA akademimizin her yıl Süper Lig seviyesinde en az 5 oyuncu yetiştirmesi için 3-5 yıla daha ihtiyacımız var. Ben A takımımızın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum ama kadere de karşı durmuyorum zaten duramam da. Herkesin bunca emeğine 'büyük saygı' duyuyorum. Altınordu'yu 8,5 yılda 'Türkiye'nin Altınordu'su' yaptık. Herkesin gönlüne düştük, bu toprakların çocuklarının umudu olduk. Bu zaman içinde Genç Milli Takımlarımıza tam 58 oyuncu verdik. A Milli Takımımızın as oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i yetiştirdik."

Süper Lig'e yükselmeleri halinde yabancı oyuncu oynatmayacaklarını, gelecek sezon ilk 11'de altyapılarından 5 oyuncu ile sahaya çıkacaklarını bildiren Özkan, "Tamam, çok istiyorsunuz ya, Allah kendisinden bir şeyi çok isteyene verirmiş, Süper Lig'e çıktık diyelim; bu takımı ve ilkelerimizi bozmayız, bu takımla ve ilkelerimizle ne kadarsa o kadar. Hayır da şer de Allah'tandır. Yaşayacağız, göreceğiz. Hak eden kazansın." ifadelerini kullandı.

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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan flaş sözler! 'Süper Lig'e çıkmak istemiyorum...'
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