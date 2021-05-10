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Giriş Tarihi: 10.5.2021 17:16 Son Güncelleme: 10.5.2021 17:21

Arjen Robben'den 'na dönüş sinyali! "EURO 2020'de forma giymek istiyorum"

AA
Arjen Robben'den Hollanda Milli Takımı'na dönüş sinyali! EURO 2020'de forma giymek istiyorum

Hollanda Eredivisie ekiplerinden 'de uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden maça çıkan Arjen Robben, formasıyla 'nda (EURO 2020) forma giymek istiyor.

Groningen formasıyla sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından 8 ay sonra ilk maçına hafta sonu çıkan Robben, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, yeniden milli takıma dönmek istediğini söyledi.

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Frank de Boer'a çağrıda bulunan 37 yaşındaki Robben, "Beni milli takıma çağırırsa kabul ederim. Bu sezon futbola geri dönme nedenlerimin en başında, EURO 2020'de forma giymek bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

Milli takımda forma giymekten memnuniyet duyacağını vurgulayan Robben, "Ama gerçekçi olmak gerekirse, yeniden forma girmem ve takım için değerli hale gelmem gerekiyor. Göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda Milli Takımı'nın EURO 2020 aday kadrosu, De Boer tarafından önceden açıklanmıştı. Hollandalı teknik adamın, 1 Haziran'a kadar nihai kadroyu belirleyerek Arjen Robben'i milli takıma davet etme şansı bulunuyor.

Kariyerinde Bayern Münih, Real Madrid, Chelsea ve PSV gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev alan Robben, futbol kariyerini noktalamasının ardından altyapısında forma giydiği Groningen formasıyla bu sezon yeniden yeşil sahalara dönmüştü.

Hollanda Milli Takımı'nda 96 maça çıkan Robben, 37 gole imza atmıştı.

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Arjen Robben'den Hollanda Milli Takımı'na dönüş sinyali! "EURO 2020'de forma giymek istiyorum"
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