Bu skor bize yetmez beyler!

Derbide yedek kalmasıyla sözleşmesindeki opsiyon devre dışı kalan Arda Turan, motivasyonunu hiç bozmadı. Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında olduğu gibi Beşiktaş derbisi öncesinde de geceyi Florya'da geçirmeyi tercih eden Arda, 73. dakikada Babel'in yerine oyuna girdi. Sahadaki takım arkadaşlarınadiyen tecrübeli oyuncu, golünü atarak Beşiktaş'la ikili averajı eşitledi. Arda Turan'ın maç sonrasısözleriyle yaptığı paylaşımda ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye göndermede bulunduğu öğrenildi. Çebi'nin derbi öncesisözlerinden oldukça rahatsız olan Arda Turan,DERBININ son dakikalarında Necip'le girdiği ikili mücadele sonrasında ayak bileğine darbe alan Mostafa Mohamed'in sağlık durumu açıklandı.YARIN Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray'da seyahat programı için Beşiktaş derbisinin bitmesi beklendi. Sarı-kırmızılı takım puan kaybetseydi, Denizli'ye maç günü gidilmesi söz konusuydu.