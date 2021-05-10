Burak Yılmaz Fransa'ya damga vuruyor! Haftanın 11'ine seçildi

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Lille, deplasmanda Lens'e konuk oldu. Bollaert-Delelis Stadı'nda Burak Yılmaz'ın damga vurduğu karşılaşmayı Lille 3-0 kazandı. Lille bu sonucun ardından 79 puana yükselirken, PSG'nin 1-1 Rennes'le berabere kalması sonrasında 3 puan farkla zirvede yer aldı.
Lille'in Lens'i 3-0 yendiği mücadelede 1'i penaltı 1'i ceza sahası dışından olmak üzere 2 gole imza atan milli forvet, 3-0'lık zaferin de mimarı oldu.
Burak Yılmaz, Fransa'daki gol sayısını 15'e çıkarken, bir kez daha gazetelerin manşetlerini süsledi. Ay-yıldızlı golcüye yapılan övgülerin yanı sıra L'equipe'te de haftanın en iyi 11'inde yer aldı.
Burak Yılmaz, 8 puan alarak haftanın en iyileri arasında yer aldı.
İşte Fransa'da haftanın ilk 11'i...