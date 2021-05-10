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Giriş Tarihi: 10.5.2021 11:45 Son Güncelleme: 10.5.2021 11:46

'ya damga vuruyor! Haftanın 11'ine seçildi

Burak Yılmaz Fransa'ya damga vuruyor! Haftanın 11'ine seçildi

'nın dünyaca ünlü gazetesi L'equipe, formasıyla müthiş bir sezon geçiren 'ı haftanın en iyi 11'ine seçti. Milli golcü, takımının 'i 3-0 yendiği mücadelede rakip filelere 2 gol birden attı. Fransa'daki gol sayısını 15'e çıkaran deneyimli yıldız, Lille'in şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olmaya devam ediyor. Burak Yılmaz, ve 'in formasını giydiği Lille, kalan 2 maçı kazanması durumunda şampiyon olacak.

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Lille, deplasmanda Lens'e konuk oldu. Bollaert-Delelis Stadı'nda Burak Yılmaz'ın damga vurduğu karşılaşmayı Lille 3-0 kazandı. Lille bu sonucun ardından 79 puana yükselirken, PSG'nin 1-1 Rennes'le berabere kalması sonrasında 3 puan farkla zirvede yer aldı.

Lille'in Lens'i 3-0 yendiği mücadelede 1'i penaltı 1'i ceza sahası dışından olmak üzere 2 gole imza atan milli forvet, 3-0'lık zaferin de mimarı oldu.

Burak Yılmaz, Fransa'daki gol sayısını 15'e çıkarken, bir kez daha gazetelerin manşetlerini süsledi. Ay-yıldızlı golcüye yapılan övgülerin yanı sıra L'equipe'te de haftanın en iyi 11'inde yer aldı.

Burak Yılmaz, 8 puan alarak haftanın en iyileri arasında yer aldı.

İşte Fransa'da haftanın ilk 11'i...

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Burak Yılmaz Fransa'ya damga vuruyor! Haftanın 11'ine seçildi
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