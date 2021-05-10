Fatih Terim'den Denizlispor mesajı: Hız kesmeden önce galibiyeti alalım, sonra farka gidelim

BURAK ELMAS: TERCİHİM FATİH TERİM

Bu arada Galatasaray'da başkan adaylarından Burak Elmas, teknik direktör olarak yola Fatih Terim ile devam etmek istediğini açıkladı. Henüz Terim ile görüşmediğini ve şu anda temas kurmanın etik olmayacağını belirten Elmas, "Fatih hoca ile ayrı bir ilişkim var. Çok genç yaşta birlikte çalışmaya başladık. Aslında teknik direktör konusunda tercihim çok net. Fatih Hoca adına bir şey söylemem zor ama benim arzum çok açık" ifadelerini kullandı.