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Giriş Tarihi: 10.5.2021

İngiltere& pazarlık masasında

İngiltere&UEFA pazarlık masasında
ATATÜRK Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınması için her türlü lobi çalışmasını gerçekleştiren İngiltere, bugün UEFA yönetimiyle masaya oturacak. İngilizler, 29 Mayıs'taki finalin resmen Wembley Stadı'nda oynanmasını isteyecek. Manchester City ve Chelsea yöneticilerinin de toplantıda yer alacakları bildirildi. Pandemiyi bahane ederek her türlü yüzsüzlüğü yapan İngilizler'e UEFA'nın ne yanıt vereceği ise merak ediliyor. UEFA yönetiminin de bu akşam ya da yarın resmi olarak bir açıklama yapması bekleniyor.

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İngiltere&UEFA pazarlık masasında
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