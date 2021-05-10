İngiltere&UEFA pazarlık masasında

ATATÜRK Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınması için her türlü lobi çalışmasını gerçekleştiren İngiltere, bugün UEFA yönetimiyle masaya oturacak. İngilizler, 29 Mayıs'taki finalin resmen Wembley Stadı'nda oynanmasını isteyecek. Manchester City ve Chelsea yöneticilerinin de toplantıda yer alacakları bildirildi. Pandemiyi bahane ederek her türlü yüzsüzlüğü yapan İngilizler'e UEFA'nın ne yanıt vereceği ise merak ediliyor. UEFA yönetiminin de bu akşam ya da yarın resmi olarak bir açıklama yapması bekleniyor.