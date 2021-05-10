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Giriş Tarihi: 10.5.2021

İşte üç takımın şampiyonluk hesapları

İşte üç takımın şampiyonluk hesapları
Derbiyi kaybetmesine rağmen lider olan 81 puanlı Beşiktaş'ın şampiyonluk için ipler hâlâ elinde. Son iki hafta Karagümrük ve Göztepe (d) ile karşılaşacak Kartal, en az 4 puan alması durumunda G.Saray ve F.Bahçe'ye bakmaksızın 16. kez şampiyonluğu göğüsleyecek. Beşiktaş'ın 4'ten daha az puan alması halindeyse F.Bahçe ve G.Saray'ın maçları şampiyonu belirleyecek.

79 puanlı sarı-lacivertliler şampiyonluk için Sivas ve Kayseri (d) karşılaşmalarını kazanarak Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek. F.Bahçe'nin şampiyonluk için Kartal'dan 3 puan daha fazla toplaması gerekiyor. Siyah-beyazlılar, 4'ten az puan alması durumunda Kanarya'nın sonuçları sarı-lacivertli ekibi mutlu sona ulaştıracak. Puan eşitliğinde ikili averajı elinde tutan Beşiktaş şampiyon olacak.

78 puandaki Galatasaray şampiyonluk için iki ezeli rakibinin de puan kayıplarına göz dikecek. Sarı-kırmızılılar, Denizli ve Malatya karşılaşmalarını kazanıp zirveyi Beşiktaş ile aynı puanda bitirirse ikili averajdaki eşitlik nedeniyle genel averaja bakılacak. Aslan, Fenerbahçe ile zirveyi eşit puanda tamamlarsa ikili averajda üstün olduğu için şampiyonluğunu ilan edecek

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İşte üç takımın şampiyonluk hesapları
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