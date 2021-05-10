İşte üç takımın şampiyonluk hesapları

Derbiyi kaybetmesine rağmen lider olan 81 puanlı Beşiktaş'ın şampiyonluk için ipler hâlâ elinde. Son iki hafta Karagümrük ve Göztepe (d) ile karşılaşacak Kartal,en az 4 puan alması durumunda G.Saray veF.Bahçe'ye bakmaksızın 16. kez şampiyonluğugöğüsleyecek. Beşiktaş'ın 4'ten daha az puan alması halindeyse F.Bahçe ve G.Saray'ın maçları şampiyonu belirleyecek.
79 puanlı sarı-lacivertliler şampiyonluk için Sivas ve Kayseri (d) karşılaşmalarını kazanarak Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek. F.Bahçe'nin şampiyonluk için Kartal'dan 3 puan daha fazla toplaması gerekiyor. Siyah-beyazlılar, 4'ten az puan alması durumunda Kanarya'nın sonuçları sarı-lacivertli ekibi mutlu sona ulaştıracak. Puan eşitliğinde ikili averajı elindetutan Beşiktaş şampiyon olacak.
78 puandaki Galatasaray şampiyonluk için iki ezeli rakibinin de puan kayıplarına göz dikecek. Sarı-kırmızılılar, Denizli ve Malatya karşılaşmalarını kazanıp zirveyi Beşiktaş ile aynı puanda bitirirse ikili averajdaki eşitlik nedeniyle genel averaja bakılacak. Aslan, Fenerbahçe ilezirveyi eşit puanda tamamlarsa ikiliaverajda üstün olduğu için şampiyonluğunuilan edecek