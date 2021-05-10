İşte üç takımın şampiyonluk hesapları

kaybetmesine rağmen lider olan 81 puanlı Beşiktaş'ın şampiyonluk için ipler hâlâ elinde. Son iki hafta Karagümrük ve Göztepe (d) ile karşılaşacakBeşiktaş'ın 4'ten daha az puan alması halindeyse F.Bahçe ve G.Saray'ın maçları şampiyonu belirleyecek.79 puanlı sarı-lacivertliler şampiyonluk için Sivas ve Kayseri (d) karşılaşmalarını kazanarak Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek. F.Bahçe'nin şampiyonluk için Kartal'dan 3 puan daha fazla toplaması gerekiyor. Siyah-beyazlılar, 4'ten az puan alması durumunda Kanarya'nın sonuçları sarı-lacivertli ekibi mutlu sona ulaştıracak.puandaki Galatasaray şampiyonluk için iki ezeli rakibinin de puan kayıplarına göz dikecek. Sarı-kırmızılılar, Denizli ve Malatya karşılaşmalarını kazanıp zirveyi Beşiktaş ile aynı puanda bitirirse ikili averajdaki eşitlik nedeniyle genel averaja bakılacak.