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Giriş Tarihi: 10.5.2021 20:06 Son Güncelleme: 10.5.2021 20:14

İtalya Futbol Federasyonundan 'a gözdağı! 'ya alınmayabilirler...

AA
İtalya Futbol Federasyonundan Juventus'a gözdağı! Serie A'ya alınmayabilirler...

(FIGC) Başkanı , ’nin kurucuları arasında yer alan ve bu oluşumdan halen ayrılmayan 'un bu şekilde 'nde () yer alamayacağını belirtti.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan ve bu oluşumdan halen ayrılmayan Juventus'un bu şekilde İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yer alamayacağını belirtti.

Gravina, Napoli merkezli bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, kulüplerin liglere katılımı hususunda kuralların açık olduğunu belirterek, "Juventus, bir sonraki şampiyonaya yazılma zamanı geldiğinde eğer halen Avrupa Süper Ligi'nin bir parçası konumunda ise Serie A'ya katılamayacaklar. Taraftarlar için üzücü olabilir ancak kural, kuraldır ve bunlar herkes için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

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İtalya Futbol Federasyonundan Juventus'a gözdağı! Serie A'ya alınmayabilirler...
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