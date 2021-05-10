Karakter ve yeteneklerini sahada sergilediler

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 3-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından şampiyonluk yolunda dev bir adım attıklarını söyledi. Hafta içinde, seçimde aday olmayacağını duyuran ve yapacağı basın toplantısını da takımın konsantrasyonunun bozulmaması adına erteleyen Cengiz, tribünde derbiyi de takip etti. 90 dakika sonrasında gelen galibiyetle birlikte Cengiz yakın çevresi ile sohbet etti… Futbolun yanı sıra takımın inancının da G.Saray'a yakışır şekilde olduğunu belirten Cengiz'in,dediği öğrenildi.diyen Cengiz şu sözlerin de altını çizdi: "Yönetimiyle, teknik ekibi ve oyuncuları ile birlikte tüm camia doğruluk, azim, dürüst oyun içinde örnek bir ruh ortaya koydu.Rehavete kapılmadan şampiyonluk yürüyüşü devam edecektir. Tüm camia son haftaya kadar birlik olup destek vermelidir.seçimde aday olmayacağını açıklayan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, görevi boyunca kulübün çıkarları için çalıştığını aktardı. Daha önce girdiği iki seçimi de önde tamamlayan başkan Cengiz, "Seçim için değil, her zaman kulübüm için çalıştım. Tüm sezonda ölümüne G.Saray zaferleri için hizmet vermeye çalıştık. Görevimin sonuna kadar da böyle devam edeceğim" ifadelerini kullandı.