Marcao ile 2024’e kadar devam

Beşiktaş derbisinde Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Marcao sahanın yıldızlarındandı. Bu sezon Fatih Terim'in Muslera ile birlikte yedek bırakmadığı iki oyuncudan biri olan Marcao, 40 maçta sergilediği performansın ödülünü aldı.Marcao'nun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar (2 yıl daha) uzatıldığı öğrenildi. Bu sezon 850 bin Euro ile sarı-kırmızılı takımın en az kazanan isimlerinden olanYeni sezonda 1.2 milyon Euro kazanacak 24 yaşındaki solak stopere ayrıca performans bonusları da ödenecek. Başkan Cengiz bu hamleyle yeni gelecek yönetimi de rahatlattı.Yaz transfer döneminde Marcao'ya teklifler bekleyen Galatasaray cephesinin, 2024'e kadar uzatılan sözleşme sayesinde pazarlıklarla eli güçlenecek.