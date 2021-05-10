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Giriş Tarihi: 10.5.2021

Marcao ile 2024’e kadar devam

MEHMET ÖZCAN
Marcao ile 2024’e kadar devam

2021-22 sezonu sonunda kontratı bitecek olan Marcao ile yönetim arasındaki görüşmelerden mutlu son çıktı. Yıllık 850 bin Euro kazanan oyuncuya zam yapılırken 2023-24 sonuna kadar anlaşma sağlandı

Beşiktaş derbisinde Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Marcao sahanın yıldızlarındandı. Bu sezon Fatih Terim'in Muslera ile birlikte yedek bırakmadığı iki oyuncudan biri olan Marcao, 40 maçta sergilediği performansın ödülünü aldı. Başkanlığı bırakacağını açıklayan Mustafa Cengiz son icraatı olarak Brezilyalı stoperin sözleşmesini uzattı. Marcao'nun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar (2 yıl daha) uzatıldığı öğrenildi. Bu sezon 850 bin Euro ile sarı-kırmızılı takımın en az kazanan isimlerinden olan Marcao'nun garanti ücretine yüzde 50 zam yapıldı.

SIRA LUYİNDAMA'DA
Yeni sezonda 1.2 milyon Euro kazanacak 24 yaşındaki solak stopere ayrıca performans bonusları da ödenecek. Başkan Cengiz bu hamleyle yeni gelecek yönetimi de rahatlattı. 2018-19 sezonunun devre arasında geldiğinde 3 milyon Euro piyasa değeri bulunan Marcao, şu anda 12 milyon Euro'ya ulaştı. Yaz transfer döneminde Marcao'ya teklifler bekleyen Galatasaray cephesinin, 2024'e kadar uzatılan sözleşme sayesinde pazarlıklarla eli güçlenecek. Marcao'dan sonra imza sırası Emre Akbaba ve Luyindama'ya geldi.

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Marcao ile 2024’e kadar devam
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