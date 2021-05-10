Messi'nin geleceği ona bağlı! Barcelona'da Haaland olmazsa B planı...

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Barcelona, forvet trasferi için yoğun çaba harcıyor. Fransız yıldız Griezmann, bir türlü Barcelona'da beklenen performansı gösteremedi. Griezmann, bu sezon La Liga'da 12 gol atsa da taraftarların hedefinde yer aldı. Barcelona'nın bir numaralı hedefi ise Norveçli golcü Erling Haaland!