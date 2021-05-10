Messi'nin geleceği ona bağlı! Barcelona'da Haaland olmazsa B planı...

BİR NUMARA HAALAND B PLANI HARRY KANE!
La Liga'da Atletico Madrid ile oynadığı son karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Barcelona'da yine golcü eksikliği dikkat çekti. Barcelona yönetimi Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı transfer etmek istiyor.
Luis Suarez'in ayrılmasından sonra bir türlü o bölgedeki boşluğu dolduramayan Barcelona'nın ikinci hedefi de Harry Kane!
Leeds doğumlu Erling Haaland, Norveç milli takımının da en önemli yıldızı konumunda. Bu sezon Bundesliga'da 25 gol atan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde de 10 gol attı.
Barcelona, Harry Kane için de girişimlerde bulunacak. Eğer Haaland transferi olmazsa Kane B planı olarak dikkat çekiyor.