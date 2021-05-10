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Giriş Tarihi: 10.5.2021 15:37 Son Güncelleme: 10.5.2021 15:46

Messi'nin geleceği ona bağlı! 'da Haaland olmazsa B planı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Messi'nin geleceği ona bağlı! Barcelona'da Haaland olmazsa B planı...

Bu sezon bir türlü istediği futbolu oynayamayan ve Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen , golcü transferi için yoğun uğraş veriyor. Bir numaralı hedef olarak Haaland'ı gören Barcelona, ikinci sıraya da İngilizlerin golcüsü 'yi aldı. Kane, bu sezon Tottenham'da harikalar yarattı. Bir diğer aday ise .

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Barcelona, forvet trasferi için yoğun çaba harcıyor. Fransız yıldız Griezmann, bir türlü Barcelona'da beklenen performansı gösteremedi. Griezmann, bu sezon La Liga'da 12 gol atsa da taraftarların hedefinde yer aldı. Barcelona'nın bir numaralı hedefi ise Norveçli golcü Erling Haaland!

BİR NUMARA HAALAND B PLANI HARRY KANE!

La Liga'da Atletico Madrid ile oynadığı son karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Barcelona'da yine golcü eksikliği dikkat çekti. Barcelona yönetimi Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı transfer etmek istiyor.

Luis Suarez'in ayrılmasından sonra bir türlü o bölgedeki boşluğu dolduramayan Barcelona'nın ikinci hedefi de Harry Kane!

Leeds doğumlu Erling Haaland, Norveç milli takımının da en önemli yıldızı konumunda. Bu sezon Bundesliga'da 25 gol atan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde de 10 gol attı.

Barcelona, Harry Kane için de girişimlerde bulunacak. Eğer Haaland transferi olmazsa Kane B planı olarak dikkat çekiyor.

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Messi'nin geleceği ona bağlı! Barcelona'da Haaland olmazsa B planı...
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