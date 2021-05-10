Sahada konuşuyor!

Ankaragücü'nü deplasmanda uzatmada bulduğu golle devirerek lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe'de moraller tavan yaptı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında,diyen futbol direktörü Emre Belözoğlu'nun takımın başında sergilediği performans ve yaptığı hamleler camiada büyük umuda neden oldu...Başkent'teki karşılaşmada dakikalar 30'u gösterdiğinde Kanarya'nın gol beklentisi 0'ken, 40 yaşındaki başarılı çalıştırıcı oyunda yaptığı değişikliklerle mücadelenin gidişatını değiştirdi. F.Bahçe adına dakikalar 90 olduğunda ise F.Bahçe'nin gol beklentisi 3.30'a çıktı ve bunun da meyvesini Valencia'nın ayağından almış oldu.ERKEN yediği golle Ankara'da geriye düşen F.Bahçe'de futbol direktörü Emre Belözoğlu, 35'te Mert Hakan'ı oyundan alıp ağrıları nedeniyle yedek bıraktığı Gökhan Gönül'ü sahaya sürdü ve maça sağ bek başlayan Ozan Tufan'ı da orta alana çekti. 7 dakika sonra Ozan beraberlik golünü attı. 79'da ise Thiam ve Cisse'yi de oyuna alarak 3 forvetle gol arayan genç çalıştırıcı, 90+6'da Valencia ile kazanmayı başardı.santrfor problemini çözen Enner Valencia, forvet oynadığı son 6 maçta parladı. 5 gol atıp 2 asist yapan Ekvadorlu yıldız, takımına kritik puanlar kazandırdı. Emre Belözoğlu ile kendini bulan Valencia, genç çalıştırıcının yönetiminde 8 maçta 6 gol, 2 asist yaparken, öncesinde 24 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırıp, 1 gol pası verebilmişti.