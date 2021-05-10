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Giriş Tarihi: 10.5.2021

Seyirci müjdesi

Seyirci müjdesi
Tüm dünyada yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle taraftarlar stadyumlardan uzak kalırken, Türkiye'de uzun zaman sonra bir ilk gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesi seyirci müjdesi verdi. TFF, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki (İzmir) mücadeleye tüm sağlık tedbirleri koşuluyla stat kapasitesinin üçte 1'i kadar seyirci alınacağını açıkladı. Heyecan dolu karşılaşma A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle futbolseverlerle buluşacak.

6 BİN TARAFTAR
Gürsel Aksel Stadı'na toplamda yaklaşık 6 bin taraftar alınacak.

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