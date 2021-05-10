Seyirci müjdesi

Tüm dünyada yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle taraftarlar stadyumlardan uzak kalırken, Türkiye'de uzun zaman sonra bir ilk gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te oynanacakTFF, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki (İzmir) mücadeleye tüm sağlık tedbirleri koşuluyla stat kapasitesinin üçte 1'i kadar seyirci alınacağını açıkladı. Heyecan dolu karşılaşmaGürsel Aksel Stadı'na toplamda yaklaşık 6 bin taraftar alınacak.