Son dakika: Galatasaray Marcao ile uzattı! Sırada 2 isim daha var...

Yeni sezonda 1.2 milyon euro kazanacak 24 yaşındaki solak stopere ayrıca performans bonusları da ödenecek. Başkan Cengiz bu hamleyle yeni gelecek yönetimi de rahatlattı. 2018-19 sezonunun devre arasında geldiğinde 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Marcao, şu anda 12 milyon euro'ya ulaştı.

Yaz transfer döneminde Marcao'ya teklifler bekleyen Galatasaray cephesinin, 2024'e kadar uzatılan sözleşme sayesinde pazarlıklarla eli güçlenecek.