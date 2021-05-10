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Giriş Tarihi: 10.5.2021 07:13 Son Güncelleme: 10.5.2021 07:18

Son dakika: Marcao ile uzattı! Sırada 2 isim daha var...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray Marcao ile uzattı! Sırada 2 isim daha var...

Son dakika... 'in 40. haftasında 'ı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışına ortak olan , bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım dış transfer kadar iç transferde de hareketli bir yaz geçirecek. Kontratı bitecek isimlere şimdiden teklifler götüren yönetim, 'in isteği doğrultusunda Marcao'nun sözleşmesini uzattı. 2 yıllık imza atan Brezilyalının yanı sıra 2 futbolcuyla daha masaya oturuldu.

Son dakika... Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin galibiyetli moraller yerinde. Sarı-kırmızılı takım lider Beşiktaş'la puan farkını 3'e indirirken, Fenerbahçe'yi de 1 puan geriden takibini sürdürdü. Aslan'da zirve yarışının yanında yeni sezonun planlaması da devam ediyor. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda Marcao ile yeni sözleşme yapılırken 2 isim daha yolda. İşte detaylar...

MARCAO İLE 2 YIL DAHA

Beşiktaş derbisinde Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Marcao sahanın yıldızlarındandı. Bu sezon Fatih Terim'in Muslera ile birlikte yedek bırakmadığı iki oyuncudan biri olan Marcao, 40 maçta sergilediği performansın ödülünü aldı.

Başkanlığı bırakacağını açıklayan Mustafa Cengiz son icraatı olarak Brezilyalı stoperin sözleşmesini uzattı. Marcao'nun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar (2 yıl daha) uzatıldığı öğrenildi.

Bu sezon 850 bin euro ile sarı-kırmızılı takımın en az kazanan isimlerinden olan Marcao'nun garanti ücretine yüzde 50 zam yapıldı.

Yeni sezonda 1.2 milyon euro kazanacak 24 yaşındaki solak stopere ayrıca performans bonusları da ödenecek. Başkan Cengiz bu hamleyle yeni gelecek yönetimi de rahatlattı. 2018-19 sezonunun devre arasında geldiğinde 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Marcao, şu anda 12 milyon euro'ya ulaştı.

Yaz transfer döneminde Marcao'ya teklifler bekleyen Galatasaray cephesinin, 2024'e kadar uzatılan sözleşme sayesinde pazarlıklarla eli güçlenecek.

SIRADA LUYINDAMA VE EMRE AKBABA

Galatasaray'da Marcao'dan sonra iki isimle daha sözleşme yenilenecek. Marcao'nun savunmadaki partneri olan Luyindama ile yola devam kararı alındı. Formasını Donk'a kaptırmasına rağmen deneyimli savunma oyuncusu takımda kalacak. Luyindama'nın sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek.

Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in raporları doğrultusunda Emre Akbaba'nın kontratını da uzatacak. Son haftalarda büyük çıkış yakalayan ve üst üste attığı gollerle takımını zirve yarışında tutan milli futbolcu ile masaya oturulacak.

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Son dakika: Galatasaray Marcao ile uzattı! Sırada 2 isim daha var...
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