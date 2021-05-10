Son dakika: Galatasaray'dan Premier Lig çıkarması! Alioski ve Van Aanholt için teklif...

MARCELO BIELSA'DAN ALIOSKI AÇIKLAMASI



Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa ise Makedon sol bekin geleceğiyle ilgili vereceği karardan emin değil. İngiliz basınına konuşan Bielsa, "Alioski'nin hangi kararı alacağı konusunda net bir fikrim yok. Bir oyuncu sözleşmesi bitmeye yakınken kendi kulübüyle görüşür ve doğal olarak kendisine başka takımlardan da teklifler gelir.

"BİZİMLE DEVAM EDERSE MEMNUN OLACAĞIM"

"Bu durumda kulüp ile oyuncu arasında özel görüşmeler olur ve hiçbir şekilde bu konuda bir fikrim olmamalı. Alioski bizimle devam ederse memnun olacağım."