Son dakika: Galatasaray'dan Premier Lig çıkarması! Alioski ve Van Aanholt için teklif...

Cumartesi günü derbi maçında Beşiktaş'ı 3-1 yenerek puan farkını 3'e indiren Galatasaray'ın şampiyonluk umutları devam ediyor. Sarı kımızılılar yarın küme düşen Denizlispor'a konuk olacak. Galatasaray diğer gözü de Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında olacak.
GALATASARAY'DA EMRE TAŞDEMİR VE MARCELO SARACCHİ İLE YOLLAR AYRILACAK
Galatasaray'da performanslarından memnun kalınmayan sol bek oyuncuları Saracchi ve Emre Taşdemir ile bu sezon sonu yollar ayrılacak. Saracchi son derbi maçında iyi bir performans ortaya koymuş ve ataklara destek veren isimler arasında yer almıştı.
GALATASARAY SOL BEKİNİ PREMİER LİG'DE BULDU
Yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasraray, sol bek mevkii için Premier Lig'de forma giyen 2 oyuncuya teklif yaptı. Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Hollandalı Patrick Van Aanholt ve Leeds United forması giyen Ezgjan Alioski için harekete geçildi.
GALATASARAY'DA YENİ YÖNETİM 2 TRANSFER İÇİN KARAR VERECEK
Galatasaray, Ada'ya çıkarma yaptı ve yeni sezonda transferler bombalarını patlatmak için 2 oyuncuya teklif yaptı. Galatasaray'da yapılacak seçim sonrası yeni yönetim bu 2 transfer için kararını verecek. Galatasaray, Patrick Van Aanholt veya Alioski isimlerinden birinde karar vermesi bekleniyor.
ALİOSKİ İÇİN TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ
Galatasaray, sol bek mevkii için hem Patrick van Aanholt'a hem de Leed United'ın oyuncusu Ezgjan Alioski'ye teklifte bulundu. Leeds United gösterdiği performansla dikkatleri çeken Kuzey Makedonyalı Ezgjan Alioski'nin bonservisi kendi elinde bulunuyor. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bu yaz sona eriyor.
ALİOSKİ'NİN BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR
Alioski, 2017 yılında İsviçre'nin Lugano takımından 2.5 milyon euro'ya Leeds United'a transfer olmuştu. Piyasa değeri şu an 4 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Alioski, Leeds United formasıyla 33 maçta 2 gol ve 2 asistle katkıda bulundu. Cumartesi günü Tottenham'a karşı Gareth Bale'in karşısında görev alan Alioski yıldız oyuncuya adım attırmamıştı ve maçta bir asist yapmıştı.
PATRİCK VAN AANHOLT GALATASARAY'A ÇOK YAKIN
SABAH Spor'un 6 Mart'ta manşetine taşıdığı Patrick Van Aanholt-Galatasaray flörtünde son aşamaya gelindi. Sarı-kırmızılı kulübün yıllık 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 sezonluk teklifini kabul ettiği öğrenilen 30 yaşındaki Hollandalı sol bek, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Kiralık sözleşmesi uzatılmayacak Saracchi'ye veda edecek Aslan'ın yeni sezonda sol beki Van Aanholt'un olması bekleniyor.
MARCELO BIELSA'DAN ALIOSKI AÇIKLAMASI
Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa ise Makedon sol bekin geleceğiyle ilgili vereceği karardan emin değil. İngiliz basınına konuşan Bielsa, "Alioski'nin hangi kararı alacağı konusunda net bir fikrim yok. Bir oyuncu sözleşmesi bitmeye yakınken kendi kulübüyle görüşür ve doğal olarak kendisine başka takımlardan da teklifler gelir.
"BİZİMLE DEVAM EDERSE MEMNUN OLACAĞIM"
"Bu durumda kulüp ile oyuncu arasında özel görüşmeler olur ve hiçbir şekilde bu konuda bir fikrim olmamalı. Alioski bizimle devam ederse memnun olacağım."