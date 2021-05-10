Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Radamel Falcao şoku...
Giriş Tarihi: 10.5.2021 17:09 Son Güncelleme: 10.5.2021 17:25

Son dakika: 'ın kamp kadrosu açıklandı! şoku...

Son dakika: Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Radamel Falcao şoku...

Son dakika haberi... 'in 41. haftasında ligden düşmesi kesinleşen 'a konuk olacak 'da, kamp kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan derbisinde takımını 2. golünü kaydeden , Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş derbisinde attığı golle morallenen Radamel Falcao, Denizlispor kamp kadrosunda yer almadı. Radamel Falcao'nun Denizlispor maçı kadrosunda olmaması sürpriz olarak değerlendirildi. Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed de Denizlispor kafilesinde yer alırken corona virüsü yeni atlatan Etebo da kafilede yer bulamadı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun yapılan tetkikleri sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın açıklanan kamp kadrosu şöyle:

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Son dakika: Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Radamel Falcao şoku...
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