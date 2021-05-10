Son dakika... Beşiktaş'ı yenerek hem rakibinin Türk Telekom Stadyumu'ndaki olası şampiyonluğunu engelleyen hem de şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray, moral olarak da son derece iyi duruma geldi. Ezeli rakiplerini takibini sürdüren Aslan, kalan 2 maçı da kazanarak ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı takımın rakibini üstün bir oyunla 3-1 devirmesinin arkasındaki sır perdesi de aralandı.