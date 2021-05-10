Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: O sözler olay olmuştu... Galatasaray'ı Ahmet Nur Çebi motive etti! Arda Turan detayı
Giriş Tarihi: 10.5.2021 08:12 Son Güncelleme: 10.5.2021 08:14

Son dakika: O sözler olay olmuştu... motive etti! detayı

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: O sözler olay olmuştu... Galatasaray'ı Ahmet Nur Çebi motive etti! Arda Turan detayı

Son dakika... Süper Lig'in 40. haftasında , sahasında konuk ettiği lider 'ı 3-1 mağlup ederek aradaki puan farkını 3'e indirdi. Sarı-kırmızılı takım hem zirve yarışında tutundu hem de ezeli rakibiyle arasındaki ikili averajı eşitledi. 3-1'lik galibiyetin yanı sıra son derece iyi bir oyun ortaya koyan Galatasaray'ın motivasyonunun perde arkası da ortaya çıktı. Hafta içi Beşiktaş Başkanı 'nin, " tabii ki bizi alkışlayacak, alkışlamayıp ne yapacak" şeklindeki sözleri başta kaptan olmak üzere tüm takımı kenetledi.

Son dakika... Beşiktaş'ı yenerek hem rakibinin Türk Telekom Stadyumu'ndaki olası şampiyonluğunu engelleyen hem de şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray, moral olarak da son derece iyi duruma geldi. Ezeli rakiplerini takibini sürdüren Aslan, kalan 2 maçı da kazanarak ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı takımın rakibini üstün bir oyunla 3-1 devirmesinin arkasındaki sır perdesi de aralandı.

Geçtiğimiz hafta Fatih Terim, derbide Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda rakiplerini centilmence tebrik edip alkışlayacaklarını ifade etmişti. Terim'in bu sözleri Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye soruldu.

Çebi, "Fatih Terim tabii ki bizi alkışlayacak. Başka ne yapabilir. Yapacağını yapması gerektiğini söylemiş Fatih Hoca. Kazanırsak bizi alkışlamayıp ne yapacak" ifadelerini kullanmıştı. Kaptan Arda Turan ve takım arkadaşlarının bu sözlerden rahatsız olduğu ve maça ekstra motive çıktıkları ifade edildi.

Derbide yedek kalmasıyla sözleşmesindeki opsiyon devre dışı kalan Arda Turan, motivasyonunu hiç bozmadı. Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında olduğu gibi Beşiktaş derbisi öncesinde de geceyi Florya'da geçirmeyi tercih eden Arda, 73. dakikada Babel'in yerine oyuna girdi.

Sahadaki takım arkadaşlarına, "Gol lazım. Bu skor bize yetmez beyler, iki farkı bulmalıyız. İkili averajı kazanmalıyız" diyen tecrübeli oyuncu, golünü atarak Beşiktaş'la ikili averajı eşitledi.

Arda Turan'ın maç sonrası, "Benim evimde olmaz" sözleriyle yaptığı paylaşımda ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye göndermede bulunduğu öğrenildi. Çebi'nin derbi öncesi "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak" sözlerinden oldukça rahatsız olan Arda Turan, takım arkadaşlarını bu açıklamaya sahada cevap vermek için motive etti.

MOSTAFA MOHAMED SEZONU KAPATTI

Derbinin son dakikalarında Necip'le girdiği ikili mücadele sonrasında ayak bileğine darbe alan Mostafa Mohamed'in sağlık durumu açıklandı. Galatasaray, Mısırlı golcünün yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu. Mohamed, son 2 maçta forma giyemeyecek.

DENİZLİ PLANLARINDA ÇİFTE DEĞİŞİKLİK

11 Mayıs Salı günü Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray'da seyahat programı için Beşiktaş derbisinin bitmesi beklendi. Sarı-kırmızılı takım puan kaybetseydi, Denizli'ye maç günü gidilmesi söz konusuydu. Ancak Galatasaray şampiyonluk iddiasını koruduğu için bugün Denizli'nin yolunu tutup bu şehirde bir gece kampa girecek.

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Son dakika: O sözler olay olmuştu... Galatasaray'ı Ahmet Nur Çebi motive etti! Arda Turan detayı
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