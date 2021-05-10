Söz hocam kupa bizim

Şampiyonluk yolundaki kritik derbide G.Saray'a 3-1 yenilen siyah-beyazlılarda maç sonu büyük üzüntü vardı.Futbolcularını içeride bekleyen deneyimli hoca, takımın toplanmasını bekledi.Önce futbolcuların durumunu kontrol eden Yalçın, talebelerinin yüzünde üzüntüyü görünce maçla ilgili değerlendirmeleri bir kenara bıraktı.Oyuncularına yeniden motivasyon sağlamak ve mağlubiyet psikolojisinden çıkarmak isteyen deneyimli hoca, kısa ama çok net bir konuşma gerçekleştirerek mesajı verdi. Siyah-beyazlıların soyunma odası Sergen Yalçın'ın, "Ligin lideri biziz. Moralinizi bozmayın, başınızı öne eğmeyin, dik tutun. Savaşacağız, mücadele edeceğiz ve şampiyon biz olacağız" sözleriyle yankılandı.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'i geçmekte zorlanıyor. Yalçın, Terim'e rakip olduğu 5 maçta sadece 1 galibiyet alırken diğer karşılaşmalardan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.