Söz hocam kupa bizim

Maç sonrası siyah-beyazlı takımın soyunma odasında üzüntü hakimdi. Deneyimli teknik adam oyunculara, “Moralinizi bozmayın, lider biziz” derken futbolcular da şampiyonluğa ant içti
Şampiyonluk yolundaki kritik derbide G.Saray'a 3-1 yenilen siyah-beyazlılarda maç sonu büyük üzüntü vardı. Son düdüklebirlikte soyunma odasının yolunuilk tutan isim teknik direktör SergenYalçın oldu. Futbolcularını içeride bekleyen deneyimli hoca, takımın toplanmasını bekledi. Herkesin soyunmaodasına girişiyle birlikteBeşiktaş'ta kapılar kapatıldı. Önce futbolcuların durumunu kontrol eden Yalçın, talebelerinin yüzünde üzüntüyü görünce maçla ilgili değerlendirmeleri bir kenara bıraktı.
'BAŞINIZI ÖNE EĞMEYİN, SAVAŞACAĞIZ'
Oyuncularına yeniden motivasyon sağlamak ve mağlubiyet psikolojisinden çıkarmak isteyen deneyimli hoca, kısa ama çok net bir konuşma gerçekleştirerek mesajı verdi. Siyah-beyazlıların soyunma odası Sergen Yalçın'ın, "Ligin lideri biziz. Moralinizi bozmayın, başınızı öne eğmeyin, dik tutun. Savaşacağız, mücadele edeceğiz ve şampiyon biz olacağız" sözleriyle yankılandı. 48 yaşındakiteknik adamın inancı ve enerjisini görenfutbolcular da kendilerine geldi vehocalarına ligin sonunda şampiyonlukkupasını kaldırma sözü verdi.
TERİM'E KARŞI YÜZÜ GÜLMÜYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'i geçmekte zorlanıyor. Yalçın, Terim'e rakip olduğu 5 maçta sadece 1 galibiyet alırken diğer karşılaşmalardan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.