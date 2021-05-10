Süper Lig’e hoş geldiniz

TFF 1. Lig'de Giresun ve Samsun ile birlikte son haftaya 67 puanla lider giren Adana Demirspor, Menemenspor'u 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Mavi Şimşekler, fırtına gibi başladığı maçın 6. dakikasındaile öne geçerken, 11'deile farkı iki yaptı. 23'tepenaltıyı gole çevirince ilk yarı 3-0 bitti. 53'te4-0'ı buldu, 76'da Zenke, Menemen'in tek golünü kaydetti. Bu sonuçla Mavi Şimşekler, 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktı.Demirspor Başkanı Murat Sancak, başarılarının gölgelenmemesi gerektiğini söyledi. Sancak, şampiyonluğu şöyle dile getirdi: "Bileğimizin hakkıyla Süper Lig'deyiz. Rakiplerimizi yendik. Artık bu takıma şapka çıkarılması lazım. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz."Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, maçın ardından sevincini şu sözlerle açıkladı: "Başkanımız ekonomik anlamda oyuncuların bütün isteklerini karşıladı. Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü, orada da renk katacak. Adana keyifli bir yerdir, bu bir ışık olacak, kıvılcım olacak. Bu kıvılcımla bir şeyleri aşacaktır."GİRESUNSPOR, Tuzlaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü ve Süper Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın 5. dakikasında15'te Tuzlaspor, Segbefia ile eşitliği yakaladı. Bu gole anında reaksiyon gösteren Çotanaklar'ı, 20'deİki takımın da büyük efor sarf ettiği mücadelede kazanan Giresunspor oldu. Yeşil-beyazlılar, 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkmayı başardı.Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'e çıkmalarının ardından çok mutlu olduğunu belirtti. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "44 yıllık bir özlem vardı, sezon başında söz verdik, onun gururunu yaşıyoruz, mutluyuz.dedi.