Süper Lig’e hoş geldiniz

Ligin son haftasına avantajlı giren Mavi Şimşekler, deplasmanda Menemenspor'u 4-1 devirerek sürprize izin vermedi. Şampiyonluğunu ilan eden Adana Demirspor, taraftarına büyük sevinç yaşattı Karadeniz ekibi, kader mücadelesinde beklediği 3 puanı aldı. Dış sahada Tuzlaspor'u 2-1 yenen Giresunspor, TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayıp Süper Lig'e ikinci direkt bileti alan takım oldu
MAVİ ŞİMŞEKLER FİŞİ ERKEN ÇEKTİ
TFF 1. Lig'de Giresun ve Samsun ile birlikte son haftaya 67 puanla lider giren Adana Demirspor, Menemenspor'u 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Mavi Şimşekler, fırtına gibi başladığı maçın 6. dakikasında Pa Dibba ile öne geçerken, 11'de Ezeh ile farkı iki yaptı. 23'te Hasan Kılıç penaltıyı gole çevirince ilk yarı 3-0 bitti. 53'te Sinan Kurt 4-0'ı buldu, 76'da Zenke, Menemen'in tek golünü kaydetti. Bu sonuçla Mavi Şimşekler, 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktı.
'BİLEĞİMİZİNHAKKIYLA ÇIKTIK' ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, başarılarının gölgelenmemesi gerektiğini söyledi. Sancak, şampiyonluğu şöyle dile getirdi: "Bileğimizin hakkıyla Süper Lig'deyiz. Rakiplerimizi yendik. Artık bu takıma şapka çıkarılması lazım. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz."
AYBABA: LİGE RENK KATACAĞIZ
Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, maçın ardından sevincini şu sözlerle açıkladı: "Başkanımız ekonomik anlamda oyuncuların bütün isteklerini karşıladı. Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü, orada da renk katacak. Adana keyifli bir yerdir, bu bir ışık olacak, kıvılcım olacak. Bu kıvılcımla bir şeyleri aşacaktır."
ÇOTANAKLAR'I BALDE UÇURDU
GİRESUNSPOR, Tuzlaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü ve Süper Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın 5. dakikasında Eren Tozlu, Karadeniz ekibini öne geçirengolü attı. 15'te Tuzlaspor, Segbefia ile eşitliği yakaladı. Bu gole anında reaksiyon gösteren Çotanaklar'ı, 20'de yıldızı ipten aldı. İbrahima Balde, bu sezonki19. golünü filelere yollayarak ekibine üstünlüğü getirdi. İki takımın da büyük efor sarf ettiği mücadelede kazanan Giresunspor oldu. Yeşil-beyazlılar, 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkmayı başardı.
'SÖZÜMÜZÜ TUTMANINGURURUNU YAŞIYORUZ' GİRESUNSPOR Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'e çıkmalarının ardından çok mutlu olduğunu belirtti. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "44 yıllık bir özlem vardı, sezon başında söz verdik, onun gururunu yaşıyoruz, mutluyuz. İnanılmazbir hikâye yazdık. Rekorlar var,ilkler var, stadı değiştirdik, müthişşeyler yaptık" dedi.