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Giriş Tarihi: 11.5.2021 00:17 Son Güncelleme: 11.5.2021 00:47

Ünlü futbolculardan Filistin'e destek mesajı!

AA
Ünlü futbolculardan Filistin'e destek mesajı!

, , Achraf Hakimi, , , , 'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine karşı tepki gösterdi.

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla İsrail saldırılarını kınayan futbolcular, "Özgür Filistin", "Şeyh Cerrah'ı koru" gibi sloganlarla mesajlarını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Hepimiz birbirimizi sevelim." ifadelerini kullandı.

Aston Villa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet Instagram paylaşımında, "Allah'ım sen Filistin'i ve Filistinlileri koru" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu, Filistin için sosyal medyada başlatılan etiketlere katılarak tepkilerini ortaya koydu.

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Ünlü futbolculardan Filistin'e destek mesajı!
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