Adana Demirspor, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Murat Sancak, Süper Lig'e şampiyon olarak yükseldikleri için mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti. Süper Lig hasretinin son bulduğuna dile getiren Sancak, şöyle devam etti:

"Daha ne olsun, 26 yıl şampiyon olmamış bir takımı, başkanı olarak Süper Lig'e çıkartıyorum. Bundan daha mutluluk verici bir şey olamaz. Benim dönemimde 2 defa play-off yarı final ve finalinde elendik. Adana Demirspor'un kaderinde var. Bu yıl play-off'a bırakmak istemiyorduk. 'Bir ara play-off'tayız' dedim ama yeni bir anlayış ve hocayla güzel hedefimizi değiştirdik."