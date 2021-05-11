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Giriş Tarihi: 11.5.2021 11:15 Son Güncelleme: 11.5.2021 11:29

, 'de kalıcı olmak istiyor

AA
Adana Demirspor, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Kulübü Başkanı , 'de kalıcı olmak istediklerini belirtti. Sancak, "Taraftar hemen Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa'ya gitmek gibi bir beklentiye girmesin, öyle bir iddiamız yok. Önce Süper Lig'de kalıcı olacağız. Nasıl 26 yıl Süper Lig'e çıkamadıysak, bir 26 yıl düşmememiz lazım. Önce o istikrarı yakalamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Murat Sancak, Süper Lig'e şampiyon olarak yükseldikleri için mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti. Süper Lig hasretinin son bulduğuna dile getiren Sancak, şöyle devam etti:

"Daha ne olsun, 26 yıl şampiyon olmamış bir takımı, başkanı olarak Süper Lig'e çıkartıyorum. Bundan daha mutluluk verici bir şey olamaz. Benim dönemimde 2 defa play-off yarı final ve finalinde elendik. Adana Demirspor'un kaderinde var. Bu yıl play-off'a bırakmak istemiyorduk. 'Bir ara play-off'tayız' dedim ama yeni bir anlayış ve hocayla güzel hedefimizi değiştirdik."



"SAMET AYBABA İLE SEZON BAŞINDA GÖRÜŞMÜŞTÜK"
Sancak, teknik direktör Samet Aybaba'nın tecrübesine dikkati çekerek, "Kendini kanıtlamış bir hoca. Aslında sezon başında biz kendisiyle görüşmüştük. O zaman şartlar uymamıştı. Nasip buymuş, belki sezon başında gelmiş olsaydı takımı Süper Lig'e çıkaramazdı. Allah bu şekilde nasip etti" diye konuştu.

"ÖNCE SÜPER LİG'DE KALICI OLACAĞIZ"
Süper Lig'de taraftarların da gücünü arkalarına alarak bir şeyler yapmaya çalışacaklarını aktaran Sancak, şunları kaydetti:

"Özellikle bu pandemi sürecinde taraftarın olmayışı takımlar arasında dengeyi koruyor. Çünkü taraftar büyük bir itici güç. İnşallah önümüzdeki yıl bu pandemiden kurtulmuş oluruz. Süper Lig'de taraftarımızla beraber, o gücü arkamıza alarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Taraftar hemen Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa'ya gitmek gibi bir beklentiye girmesin, öyle bir iddiamız yok. Önce Süper Lig'de kalıcı olacağız. Nasıl 26 yıl Süper Lig'e çıkamadıysak, bir 26 yıl düşmememiz lazım. Önce o istikrarı yakalamamız gerekiyor."

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Adana Demirspor, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor
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