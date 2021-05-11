Anderson Talisca'nın yeni takımı Al Hilal olabilir

BONSERVİS TALEBİ 6 MİLYON EURO

Öte yandan Anderson Talisca için Guangzhou Evergrande'nin 6 milyon euro bonservis istediği haberde yer aldı. Al Hilal'in mevcut teklifi ise 5 milyon euro civarında. Çin Futbol Federasyonu'nun yabancı futbolculara 3 milyon euro maaş sınırı getirmesinin ardından yıldız isimler daha iyi kontratlar aramaya başlarken Talisca kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürebilir.