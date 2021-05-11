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Giriş Tarihi: 11.5.2021 14:33 Son Güncelleme: 11.5.2021 14:34

'nın yeni takımı olabilir

Anderson Talisca'nın yeni takımı Al Hilal olabilir

Çin ekiplerinden forması giyen için Suudi Arabistan'dan talip var. 'nun yerini Anderson Talisca ile doldurmayı hedefleyen , Brezilyalı oyuncuya 2 yıllık sözleşme önerdi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Çin'den Suudi Arabistan'a taşınabilir. Son olarak Porto'dan Moussa Marega'yı bedelsiz olarak renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için temasa geçti.

Goal'ün haberine göre; Sözleşmesi bitecek Sebastian Giovinco'nun yerini Anderson Talisca ile doldurmayı hedefleyen Al Hilal, oyuncuyla ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Suudi kulübü Talisca'ya 2 yıllık sözleşme önerdi.

BONSERVİS TALEBİ 6 MİLYON EURO
Öte yandan Anderson Talisca için Guangzhou Evergrande'nin 6 milyon euro bonservis istediği haberde yer aldı. Al Hilal'in mevcut teklifi ise 5 milyon euro civarında. Çin Futbol Federasyonu'nun yabancı futbolculara 3 milyon euro maaş sınırı getirmesinin ardından yıldız isimler daha iyi kontratlar aramaya başlarken Talisca kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürebilir.

YILDIZLAR TOPLULUĞU AL HILAL
Suudi Arabistan'ın futbol devi Al Hilal kadrosunda önemli futbolcuları barındırıyor. Bafetimbi Gomis, Sebastian Giovinco, Luciano Vietto, Andre Carillo ve Gustavo Cuellar'ın yanı sıra Moussa Marega da yeni sezonda takıma katılacak.

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Anderson Talisca'nın yeni takımı Al Hilal olabilir
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