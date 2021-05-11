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Giriş Tarihi: 11.5.2021 18:39 Son Güncelleme: 11.5.2021 18:46

Aymeric Laporte milli takım tercihini değiştiriyor! 'dan İspanya'ya...

Aymeric Laporte milli takım tercihini değiştiriyor! Fransa'dan İspanya'ya...

Daha önce Milli Takımı'na davet edilen 'nin yıldızı Aymeric Laporte'un İspanya pasaportu çıktı. Teknik Direktörü , Laporte'u Matadorlar'ın milli takım aday kadrosuna çağıracak.

Manchester City'nin Bask kökenli Fransız yıldız stoperi Aymeric Laporte'un İspanya pasaportu çıktı. Daha önce Fransa Milli Takımı'ndan davet alan ancak hiç maça çıkmayan 27 yaşındaki savunmacıya İspanya Milli Takımı'nın kapıları açılıyor.

ESPN'nin haberine göre Laporte'un İspanya pasaportunun çıkması sonrası İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique'nin yıldız futbolcuyu milli takıma davet etmesi bekleniyor.

2018'de İspanyol ekibi Athletic Bilbao'dan Manchester City'ye transfer olan Laporte, daha önce 19 kez Fransa U21 Milli Takımı formasını giydi.

27 yaşındaki oyuncu, son 3 sezonda İngiliz ekibiyle çıktığı 111 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

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Aymeric Laporte milli takım tercihini değiştiriyor! Fransa'dan İspanya'ya...
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