Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı Jeremain Lens yedekler arasında!

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Fatih Karagümrük'te devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan Jeremain Lens, yedekler arasında yer alıyor.
33 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.
MAÇIN İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Adem, Nkoudou, Ghezzal, Larin
FATİH KARAGÜMRÜK: Vıvıano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Bıglıa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borını, Sobiech