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Giriş Tarihi: 11.5.2021 19:42 Son Güncelleme: 11.5.2021 19:47

Beşiktaş'ın 'e kiraladığı yedekler arasında!

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı Jeremain Lens yedekler arasında!

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, 'ü konuk ediyor. Konuk ekipte devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan Hollandalı futbolcu kritik maçta yedekler arasında yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Fatih Karagümrük'te devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan Jeremain Lens, yedekler arasında yer alıyor.

33 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.

MAÇIN İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Adem, Nkoudou, Ghezzal, Larin

FATİH KARAGÜMRÜK: Vıvıano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Bıglıa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borını, Sobiech

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Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı Jeremain Lens yedekler arasında!
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